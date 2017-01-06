Adını galaksiye yazdırdı

Bilim insanları san'at ve hikmetle yaratılan Kainat Kitabı'nı keşfetmeye, tanımaya ve tanıtmaya devam ediyor.

Zerrelerden yıldızlara kadar san'atla ve hikmetle yaratılan ve her sayfasında ve her satırında nice hikmetler gözlemlenen, yaratılış ağacının meyvesi olan insanlığın istifadesine yönelik olarak bünyesinde nice kolaylıklar derc edilen Kainat Kitabı'nı keşfetmeye, tanımaya insanlık olarak devam ediyoruz ve bu vesileyle, hakikatli ve nurlu bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur eserlerinde de dikkat çekilen 'eserden san'atkara geçmek' prensibiyle kainatı ve içindeki mevcudatı, Kainat Kitabı'nın Sahibine götüren bir güzide eser şeklinde okuyoruz ve tefekkür ediyoruz ve bu çerçevedeki bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Tefekküre sevk eden ve harika yaratılış karşısında hayran bırakan yeni gelişme dikkatli nazarları Cenab-ı Hakk'a çeviriyor

İşte güzel bir örnek çalışma daha:

Minnesota Astrofizik Enstitüsü’nde lisansüstü öğrencisi olan Burçin Mutlu Pakdil yeni bir galaksi keşfetti. Galaksiye Burçin adı verildi.

Dünyadan yaklaşık 359 milyon ışıkyılı uzaklıkta, gökbilimcilerin daha önce gözlemlediklerine hiç benzemeyen ve PGC 1000714 ismini verdikleri bir galaksi keşfedildi.

Yeni araştırma, seyrek görülen Hoag tipi galaksilerin bir sınıfına ait görünen, iyi tanımlanmış eliptik (iki dairesel halkayla kuşatılmış çekirdeğe benzeyen) bir galaksinin ilk açıklamasını bizlere sundu. Bu çalışma Minnesota Duluth Üniversitesi ve Kuzey Carolina Doğal Bilimler Müzesi’ndeki bilim adamları tarafından yapıldı.

Minnesota Astrofizik Enstitüsü’nde lisansüstü öğrencisi olan Burçin Mutlu Pakdil “Gözlemlenen tüm galaksilerin % 0.1’inden daha azı Hoag tipi galaksilerdir” diyor ve ekliyor: Hoag tipi galaksiler, dairesel bir halka ile çevrili yuvarlak çekirdeklerdir ve gözle görülür şekilde onları birbirine bağlayan hiçbir şey yoktur. Gözlemlenen galaksilerin büyük çoğunluğu kendi samanyolumuz gibi disk şeklindedir. Sıradışı görünüşlere sahip olan galaksiler, gökbilimcilere galaksilerin nasıl oluştuğu ve değiştiği konusunda benzersiz bilgiler vermektedir.

Araştırmacılar, Şili dağlarında geniş çaplı bir teleskop kullanarak sadece Güney Yarımküre’de kolayca gözlemlenebilen galaksinin çoklu dalga bandı (multi-waveband) görüntülerini topladılar. Bu görüntüler, galaksinin iki ana özelliklerinin (dış halka ve merkez gövde) yaşlarını belirlemek için kullanıldı.

Araştırmacılar, kırmızı ve yaşlı (5,5 milyar yıllık) merkezi çekirdeği çevreleyen mavi ve genç (0,13 milyar yıllık) dış halkayı bulduklarında merkezi gövde etrafında ikinci iç halkanın kanıtlarının ortaya çıkmasına şaşırdıklarını belirtti. Bu ikinci halkayı belgelemek için, araştırmacılar fotoğraflarını çekti ve çekirdeğin bir modeli çıkarıldı. Bu, belirsiz ikinci iç halka yapısını gözlemlemelerini ve ölçmelerini sağladı.

Kaynak: North Carolina Doğa Bilimleri Müzesi

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''Hikmet ve ilim Mü'minin kaybolmuş malıdır, onu nerede bulursa hemen alsın.'' (Hadis-i Şerif)

''İlim Çin’de de olsa alınız.'' (Hadis-i şerif)

''Çalışınız, kendinizi bırakmayınız. çünkü herkes ne iş için yaratılmısa, o iş kendisine kolay hale getirilir.'' (Hadis-i Şerif)

''Çünkü samimî bir ihlâs, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlâs ile kim ne isterse Allah verir.''

((HAŞİYE: Evet, "Men talebe ve cedde, vecede" bir düstur-u hakikattir. Külliyeti geniş ve genişliği mesleğimize de şâmil olabilir.)) -Bediüzzaman Said Nursi-

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Devamını okumak için tıklayınız:

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