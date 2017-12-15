Adobe'un son çeyrek kârı 500 milyon doları aştı

Adobe'un cirosu yılın son çeyreğinde 2 milyar doları aşarken, şirketin net kârı da 500 milyon doların üzerinde geldi.

Adobe'un kârı mali yılının son çeyreğinde analist beklentilerinin üzerine çıktı. Dördüncü çeyrekte net kâr 501,5 milyon dolar, hisse başına 1 dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 399,6 milyon dolar, hisse başına 80 cent olmuştu. Adobe, 4. çeyrekte cirosunu yüzde 25 artırmayı başararak 1,61 milyar dolardan 2,01 milyar dolar yükseltti. Beklenti satışların 1,95 milyar dolar olacağı yönündeydi.

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