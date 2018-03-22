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22 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Ahireti araştırmak için 5 milyon dolar bütçe

22 Mart 2018, Perşembe
California Üniversitesi cennet, cehennem ve arafı araştırmak için 5 milyon dolar ayırdı.

ABD’nin önde gelen üniversitelerinden California Üniversitesi, Riverside (UCR) ahiret hayatını araştırmak için 5 milyon dolar fon aldı. Üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre bu para cennet, cehennem, araf gibi konuların araştırılması için kullanılacak. Üç yıl sürecek araştırmanın başında üniversitenin seçkin felsefe profesörlerinden John Martin Fischer bulunuyor.

“Immortality Project” (Ölümsüzlük Projesi) adı verilen proje kapsamında iki konferans düzenlenecek, bir de internet sitesi kurulacak. Bu sitede ölümsüzlük konularıyla ilgili araştırmalara giden linkleri yer alacak.

 Fischer yaptığı açıklamada, “Ölüme yaklaşma deneyimi ve benzer olayları belgelendirme, bunların ölüm sonrası hakkında mantıklı ipuçları mı yoksa biyolojik açıklamaları olan yanılsamalar mı olduğunu çözme konusunda çok dikkatli olacağız” dedi. Bilimsellikten kesinlikle uzaklaşmayacaklarını da ifade eden Fischer, “Uzaylılarca kaçırıldıklarını iddia eden kişileri incelemek için para harcamayacağız” diye konuştu. Fischer, bilim insanlar, filozoflar ve teologlardan araştırma önerileri kabul edeceklerini belirterek, proje kapsamında “Ölümden sonra yaşam sıkıcı mıdır?”, “Ölüm yaşamı anlamlandırır mı?”, “Eğer ölemeyeceğimizi bilirsek cesaret gibi erdemlere sahip olabilir miyiz?” gibi sorulara yanıt aranacağını ifade etti. Fischer’a John Templeton Vakfı tarafından verilen bu fon, UCR’daki bir sosyal bilimler profesörüne bugüne kadar verilmiş en büyük meblağ. Üç yılın sonunda Fischer, araştırma sonuçlarını Oxford University Press’ten çıkacak, “Ölümsüzlük ve Ölümün Anlamı” isimli kitapta toplayacak.

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Bilim adamı Lanza: 'Ölüm yok oluş değil'

ABD’li bilim adamı Robert Lanza yayınladığı bir hipotez ile ölümün aslında var olmadığını iddia etti. Lanza’nın bilim dünyasını ikiye bölen şok iddiasını dayandırdığı nokta ise bilim ve dini buluşturuyor.

Lanza, ölümün insanlar için bir yok oluş değil, sınırsız sayıda evren içerisinde bir diğerine geçiş olarak tanımlıyor. Bu geçiş senaryolarının hiç birinde ise bugün anladığımız anlamda bir ölüm gerçekleşmiyor. Sadece enerji şekil değiştiriyor.

Lanza’ya göre insan beyninde bulunan enerji kaynağı, bedenin ölümü ile birlikte yok olmuyor. Enerjinin asla ölmediği veya yok edilemediği gerçeğinden yola çıkan Lanza, bu enerjinin bizi biz yapan en önemli öğe olduğunu ve bedenin ölümünden sonra varlığını sürdürdüğünü iddia ediyor. Zaman ve uzay kavramlarının aslında bizim bazı şeyleri tanımlayabilmek için uydurduğumuz kavramlar olduğunu da söyleyen Lanza, bahsettiği ölümsüzlüğün bizim anladığımız anlamdaki zaman içerisinde bir son olmadığını, bu zaman kavramı dışında var olmaya devam etmek olduğunu da söylüyor. 

Etiketler: abd, araştırma, ahiret
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