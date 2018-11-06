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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Akdeniz’de tehlike sinyali

06 Kasım 2018, Salı 00:34
Nature dergisinde yayınlanan makalede, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası’nda iklim değişikliğinin, su seviyelerinin azalmasına, tarımsal ve hayvansal üretimde ciddi düşüşlere neden olabileceğine dikkat çekiliyor.

Dünyanın öncü bilim dergilerinden Nature’da yayınlanan “İklim değişikliği ve Akdeniz’de sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin riskler” başlıklı makalede, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası’nda iklim değişikliğinin sonuçlarının, hemen hemen her değişkende diğer bölgelere oranla daha yüksek olduğu söyleniyor. Yapılan araştırma, Akdeniz havzasında sıcaklıkların sanayi öncesi döneme göre ortalama 1.4 derece artış göstermesiyle yağışların Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bölgelerde yüzde 10 ile yüzde 30 oranında azalma riski bulunduğunu söylüyor. Araştırmada söz konusu yağışlardaki düşüş, Türkiye gibi güney ülkelerinde var olan su kıtlığının artması ve tarımsal verimliliğin azalması anlamına gelebileceğine işaret ediliyor. 

Beyşehir gölü kuruyabilir

Çalışmada tatlı su kaynakları ve göllerde su seviyelerinin azalacağı ifade edilirken bu konuda, en büyük Akdeniz gölü olan Beyşehir Gölü’nün 2040 yılında kuruyabileceği örnek olarak gösteriliyor. İklim değişikliğinin, Akdeniz’de kentleşme, tarımsal üretim, artan kirlilik ve azalan biyolojik çeşitlilik gibi var olan mevcut sorunların daha da derinleşmesine sebep olduğunu söyleyen uzmanlar, sadece iklim değişikliğinden dolayı, bölgedeki sulama taleplerinin yüzyılın sonlarına doğru yüzde 4 ile yüzde 18 arasında artacağını öngörüyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, araştırmada, bölgede iklim değişikliği ve diğer stres faktörleri yüzünden tarımsal ve hayvansal üretimde ciddi düşüşlerin olabileceğine dikkat çekilirken 2050 yılına kadar Türkiye’yi de içeren Güney Avrupa bölümünde ayçiçeği üretiminin yüzde 12 azalabileceği uyarısı yapılıyor.

Etiketler: akdeniz
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