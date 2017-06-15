Almanya'dan WhatsApp mesajları ile ilgili önemli karar

Almanya’da güvenlik birimleri bundan böyle WhatsApp mesajlarını da kontrol edebilecek.

Çarşamba günü yapılan Federal İçişleri Bakanları toplantısında, terörle daha iyi mücadele edebilmek amacıyla telefon görüşmeleri ve kısa mesajlarda olduğu gibi, WhatsApp yazışmalarının da güvenlik makamlarınca izlenmesi yönünde karar alındı.

Dresden’de yapılan toplantı sonrasında “Suçların takibi konusunda yasal boşluk olması kabul edilemez” diyen Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, güvenlik birimlerinin hukuki ve teknik yönden donanımlı olması gerektiğini söyledi. Düzenlemeye karşı çıkanlar, kararla haberleşme özgürlüğünün gizliliğinin ihlal edildiğini savunurken, destek verenler ise, telefon görüşmeleri ve kısa mesajları izleyebilen güvenlik birimlerinin WhatsApp yazışmalarını izleyememesinin anlamsızlığına dikkat çekiyor.