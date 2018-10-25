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25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Alzheimer'a çare olabilecek bir ilaç keşfedildi

25 Ekim 2018, Perşembe 21:41
Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup bilim adamının Alzheimer hastalığını yenebilecek ilaç keşfettiği belirtildi.

Alzheimer'ın temel özelliklerinden biri beyinde bilişsel bozukluğa neden olan Amiloyit Beta proteinin birikmesidir. Bu protein, plaklar oluşturuyor ve beyin hücrelerinin yüzeyindeki eşsiz proteinlerle temasa girerek hücrelerin kitleler halinde ölmesine neden oluyor.

Nature Chemistry dergisinde yer alan habere göre, bilim insanlarının keşfettiği ilaç bu plakların beyin hücrelerine yapışmasını önlüyor ve böylelikle hücrelerin ölümünü önlüyor. Araştırmacılar, Amiloyit Beta plaklarının proteinlerle temas ettiği yeri tespit etti.

Dr. Lin Jiang, "Bir kalkan gibi Amiloyit Beta'nın beyin hücrelerine bağlanmasını önleyerek onları ölümden koruyabilecek bir ilaç arıyorduk" diye anlattı.

Bilim insanları, uygun ilacı bulmak için 32 binden fazla çeşitli ilaç inceledi. Aralarından en umut verici ALI6 çıktı. Bu ilaç fareler üzerinde denendi. Testler sırasında ilaç, Amiloyit Beta'nın yol açtığı hücre ölümünü neredeyse tamamen önlemeyi başardı.

Ayrıca ALI6'nın iki önemli özelliği olduğu ifade edildi. İnsan için zararlı değil ve kandan beyne nüfuz edebiliyor.

Bilim insanları, ilacın etkinliğini doğrulamak için, insanlar üzerinde testlere geçmeden önce hayvanlar üzerinde bir dizi testten geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

Etiketler: Alzheimer, Nature Chemistry
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