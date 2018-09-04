Amazon'un değeri 1 trilyon doları geçti

Amerikalı internet alışveriş şirketi Amazon'un piyasa değeri 1 trilyon doları geçti. Teknoloji devi Apple'ın ardından bu sınırı geçen ikinci Amerikalı şirket oldu.

1994 yılında elektronik kitap satışı ile piyasaya açılan şirket zengin ürün çeşitliliğiyle 24 yılda dünyanın en büyük küresel alışveriş platformuna dönüştü. Dünya genelinde en az 575 bin kişiye iş imkanı sunduğu bilinen şirketin net karı ikinci çeyrekte 2.5 milyar dolar oldu.

Amazon’un büyümesinde yeni açılımlar yapmaktan korkmayan ve yenilikçi olarak bilinen Jeff Bezos'un büyük pay sahibi olduğu biliniyor. Forbes’in yaptığı araştırmaya göre Jeff Bezos 155 milyar dolarlık servetiyle 1987 yılından bu yana en zengin iş adamı unvanını alan yedinci kişi olmuştu.