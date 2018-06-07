Apple’dan Facebook izin kaldırma

ABD’li teknoloji devi Apple, web tarayıcısı Safari’de sosyal paylaşım sitesi Facebook ve diğer üçüncü taraflara ait paylaşım ve beğeni butonu gibi, kullanıcıların hareketlerini takip eden uygulamalara izin vermeyeceğini ve bu uygulamalara ait çerezlere karşı müşterilerini uyaracağını açıkladı.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Apple’ın yazılımdan sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, şirketin geliştirici konferansı WWDC’de Safari’nin yeni özelliklerini anlattığı sunumda, bundan böyle web tarayıcısında beğeni ve paylaşım butonları gibi kullanıcıların internetteki hareketleri izlenerek veri toplamalarını sağlayan entegre uygulamalara izin vermeyeceklerini duyurdu. AA

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