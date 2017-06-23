Apple, IKEA ile anlaştı

​Şu aralar arttırılmış gerçeklik üzerine kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren Apple, farklı sektörlerden, farklı firmalar ile işbirliğine gitmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen WWDC etkinliğinden en çok dikkat çeken şeylerden birisi de Apple’ın yeni tanıttığı arttırılmış gerçeklik projesiydi. Önümüzdeki dönemde kullanılmaya başlayacak olan bu teknolojinin birçok alanda, insanların işlerini önemli derecede kolaylaştırması bekleniyor. Apple, şimdiden yeni projesi için birçok firma ile irtibat kurmuş durumda. Bu firmalardan birisi de mobilya sektörünün dev isimlerinden IKEA.

IKEA’dan yapılan açıklamaya göre, Apple ile gerekli konularda mutabakata varılmış durumda. İkilinin ortak bir uygulama üzerinde çalıştığı ve bu uygulama sayesinde insanların mağazalara gitmeden mobilyaları evlerinde deneyip beğenebileceği belirtiliyor.

Aslında uygulama son derece basit bir çalışma prensibine sahip. IKEA tarafından güncellenecek olan katalog bilgileri, direkt olarak uygulamaya aktarılacak. Mobilya devinin ilk etapta 500 – 600 ürünü bu uygulamaya yüklemeyi düşündüğü belirtiliyor.

Yüklü olan ürünler içerisinden dilediğinizi seçebilecek ve çeşitli renk seçenekleri ile evinizin içerisindeymiş gibi deneyebileceksiniz. Örneğin yeni aldığınız bir masayı, telefonunuzun kamerasını tuttuğunuz yerde görebilecek ve bu masanın evinize yakışıp yakışmadığını, ne derece uyumlu olduğunu gözlemleyebileceksiniz. Üstelik beğendiğiniz bir ürünü direkt olarak uygulama üzerinden satın alabileceksiniz.

Öyle görünüyor ki Apple’ın yeni AR projesi, özellikle kullanıcıların alış veriş deneyimleri üzerinde önemli değişikliklere neden olabilir. Yine de daha fazlası için bir süre daha beklememiz gerekecek.