"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

Apple, IKEA ile anlaştı

23 Haziran 2017, Cuma 16:46
​Şu aralar arttırılmış gerçeklik üzerine kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren Apple, farklı sektörlerden, farklı firmalar ile işbirliğine gitmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen WWDC etkinliğinden en çok dikkat çeken şeylerden birisi de Apple’ın yeni tanıttığı arttırılmış gerçeklik projesiydi. Önümüzdeki dönemde kullanılmaya başlayacak olan bu teknolojinin birçok alanda, insanların işlerini önemli derecede kolaylaştırması bekleniyor. Apple, şimdiden yeni projesi için birçok firma ile irtibat kurmuş durumda. Bu firmalardan birisi de mobilya sektörünün dev isimlerinden IKEA.

IKEA’dan yapılan açıklamaya göre, Apple ile gerekli konularda mutabakata varılmış durumda. İkilinin ortak bir uygulama üzerinde çalıştığı ve bu uygulama sayesinde insanların mağazalara gitmeden mobilyaları evlerinde deneyip beğenebileceği belirtiliyor.

Aslında uygulama son derece basit bir çalışma prensibine sahip. IKEA tarafından güncellenecek olan katalog bilgileri, direkt olarak uygulamaya aktarılacak. Mobilya devinin ilk etapta 500 – 600 ürünü bu uygulamaya yüklemeyi düşündüğü belirtiliyor.

Yüklü olan ürünler içerisinden dilediğinizi seçebilecek ve çeşitli renk seçenekleri ile evinizin içerisindeymiş gibi deneyebileceksiniz. Örneğin yeni aldığınız bir masayı, telefonunuzun kamerasını tuttuğunuz yerde görebilecek ve bu masanın evinize yakışıp yakışmadığını, ne derece uyumlu olduğunu gözlemleyebileceksiniz. Üstelik beğendiğiniz bir ürünü direkt olarak uygulama üzerinden satın alabileceksiniz.

Öyle görünüyor ki Apple’ın yeni AR projesi, özellikle kullanıcıların alış veriş deneyimleri üzerinde önemli değişikliklere neden olabilir. Yine de daha fazlası için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    115. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Altan kardeşler ve Ilıcak için karar belli oldu

    İstanbul trafiğinde son durum

    Yunanistan ve bütün dünya duysun ki Ayasofya Cami'dir

    Petrol 45 dolara düştü, hala pompaya yansıtılmadı

    Zarar 5 milyon lira!

    Manisa Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç görevden alındı

    Bakan Işık'tan bedelli açıklaması

    ABD'den Enis Berberoğlu açıklaması: Büyük endişe duyuyoruz

    Bakan açıkladı: 1 milyon 100 bin eğitimli genç işsiz

    Yemek şirketinin aşçısından şok ifade: Su lağım kokuyordu

    Rusya, Akdeniz'den IŞİD'e füze fırlattı

    CHP, Enis Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacak

    Körfez ülkelerinden Katar'a: Türkiye'nin askeri üssünü kapatın

    Dışişleri'nden Yunanistan'a kınama

    Hakim ve savcılara baskılar kalkmalı

    AKP eski milletvekili tutuklandı

    ''33 bin öğretmenin ilişiği kesildi''

    ‘Tek adamlık için uyarmıştım’

    Belli ki tahliye dilekçeleri hiç okunmuyor bile

    İkinci grup da Katar'a ulaştı

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Belli ki tahliye dilekçeleri hiç okunmuyor bile
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Toplum sindi, devlet tıkandı
    Genel

    ''33 bin öğretmenin ilişiği kesildi''
    Genel

    ‘Tek adamlık için uyarmıştım’
    Genel

    Hakim ve savcılara baskılar kalkmalı
    Genel

    AKP eski milletvekili tutuklandı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hatay’ı kazandık; Refah’ı kaybettik
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kadir Gecesinde masumlara dua yağdırdık
    Ali FERŞADOĞLU

    Çok duâ etmeliyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.