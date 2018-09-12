"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Apple'ın yeni ürünleri Türkiye pazarında olmayacak

12 Eylül 2018, Çarşamba 22:22
Apple yeni ürünlerini tanıttığı sunumda yeni Apple saat ile başladı. Dizaynı aynı kalan saat daha geniş bir ekrana ve daha yüksek çözünürlüğe sahip. Apple'ın yeni ürünlerinin Türkiye pazarında olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yeni ürünler için birçok ülkede 14 Eylül Cuma gününden itibaren ön sipariş verilebilecek ve 60 ülke pazarında en geç 28 Eylül'de satışa sunulacak. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin olmaması dikkat çekti. Apple ürünlerinin Türk pazarına ne zaman giriş yapacağı açıklanmadı.

Varolan birçok özelliği geliştirilen saati daha önceki versiyonlarından farklı yapan ise sağlık uygulamaları.

Bu uygulamalar noktasında Amerikan Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) onayı alan ürün güçlendirilmiş jiroskopu ile âni düşmeleri tespit edebiliyor, kalp atışlarını çok daha detaylı ölçebiliyor ve daha da önemlisi profesyonel bir hastane ekipmanı gibi kalp ekografisi çekebiliyor.

Apple saat tüm bu verileri aynı anda doktorunuzla paylaşabiliyor veya hastaneye ve ambulansa haber verebiliyor. Kalbin düzensiz attığını veya aşırı yavaşladığını anlarsa sizi hemen bilgilendiriyor.

Tanıtım sıorasında konuşan American Heart Association (Amerikan Kalp Vakfı) Başkanı Ivor J. Benjamin saat ile ilgili olarak "Bir kişinin gerçek zamanlı bilgilerine ulaşmak doktorların tıbbi verimliliğini ve çalışma tarzını tamamen değiştirecek" dedi.

Saatin en üst modeli Cuma gününden itibaren ABD'de 499 Dolardan satışa çıkacak.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max

Apple ayrıca yeni telefonu iPhone Xs'i tanıttı.

Telefonnun bazı özellikleri şöyle:

Şimdiye kadar geliştirilmiş en dayanıklı cam. Altın ve uzay grisi renk seçenekleri.

30 dakikaya kadar tamamen su geçirmez. Kola ve meyve suyu dahil hiçbir sıvı.

5.8 inch ekran. HDR kalitesi. (HDR10)

iPhone Xs Max : 6,5 inch super retina (2688 x 1242)

Daha iyi stereo ses sistemi.

Kişisel bilgileri koruyan daha güvenli yazılım.

A12 Bionik adlı işlemci. 'Machine learning' kullanımı ile saniyede 5 trilyon işlem gücü. (Şimdiye kadar ki en güçlü telefon işlemcisi.)

512 GB'a kadar hafıza kapasetisi.

Dual SIM kapasitesi.

Daha uzun pil ömrü (30 dk / 90 dk).

Yeni jenerasyon dual kamera. Fotoğraflarda arka plana sonradan derinlik ekleme özelliği.

iPhone Xs 999 dolar / iPhone Xs MAx 1099 dolar

iPhone 8 Plus'ın yerine gelen iPhone XR

Yeni iPhone XR'nin özellikleri ise şöyle:

En gelişmiş LCD ekran (Liquid Retina display) 1.4 milyon pixel (1792 x 828)

6.1 inç ekran 326 ppi değerine sahip. 3D Touch özeliği mevcut.

A12 Bionik işlemci.

Face ID.

12 Megapixsel tek kamera.

Beyaz, siyah, mavi, kırmızı ve sarı renk seçenekleri.

749 dolar.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Apple, teknoloji, saat, ABD, Türkiye
Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tüketicide mecal kalmadı: Zamlar bunaltıyor

    Başkan’ın bisikletli tasarrufu devam ediyor

    Varlık içinde yokluk çekiliyor

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'a gidiyor

    Türkiye'de tutuklu bulunan Alman gazeteci serbest bırakıldı

    'Gazze'de durum kötüleşiyor'

    Sudan'da yıllardır süren iç savaş anlaşmayla bitti

    Filistin'de sağlık hizmetleri durma noktasında

    E-5 kara yolunda yangın paniği

    Katar Emirliği'den Erdoğan'a 400 milyon dolarlık uçak hediyesi

    ABD, ham petrol üretiminde Rusya ve Suudi Arabistan'ı geride bıraktı

    BM'den İdlib konusunda 'kırmızı çizgi' uyarısı

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı araç sevkiyatı

    Eski yargı üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı

    Gürer: Çiftçiye faiz oyunu

    Öğretmenlere bedelli müjdesi

    Almanya'dan Rusya'ya İdlib çağrısı

    Futbol kulüpleri transferde yeni bir rekora imza attı

    Diyarbakır'da çok sayıda köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kriz ve suskunluk
    Faruk ÇAKIR

    Beyin göçü mü deprem mi?
    Genel

    Dâvâsı düştü, düzeni sürüyor
    Genel

    Benim suçum neydi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bugünkü çöküşün sebebi 12 Eylül zihniyetidir
    Mustafa ORAL

    Dudaklarında zemzem tadıyla ölüme gitmek
    Genel

    Öğretmenlere bedelli müjdesi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Şimdi ve her zaman İktisat Risalesi
    Sabahattin BOYACI

    El öpmeyi sevenler, öptürmek de isterler
    Genel

    Üstadın izzetli duruşunu örnek almamız lâzım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.