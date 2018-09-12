Apple'ın yeni ürünleri Türkiye pazarında olmayacak

Apple yeni ürünlerini tanıttığı sunumda yeni Apple saat ile başladı. Dizaynı aynı kalan saat daha geniş bir ekrana ve daha yüksek çözünürlüğe sahip. Apple'ın yeni ürünlerinin Türkiye pazarında olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yeni ürünler için birçok ülkede 14 Eylül Cuma gününden itibaren ön sipariş verilebilecek ve 60 ülke pazarında en geç 28 Eylül'de satışa sunulacak. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin olmaması dikkat çekti. Apple ürünlerinin Türk pazarına ne zaman giriş yapacağı açıklanmadı.

Varolan birçok özelliği geliştirilen saati daha önceki versiyonlarından farklı yapan ise sağlık uygulamaları.

Bu uygulamalar noktasında Amerikan Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) onayı alan ürün güçlendirilmiş jiroskopu ile âni düşmeleri tespit edebiliyor, kalp atışlarını çok daha detaylı ölçebiliyor ve daha da önemlisi profesyonel bir hastane ekipmanı gibi kalp ekografisi çekebiliyor.

Apple saat tüm bu verileri aynı anda doktorunuzla paylaşabiliyor veya hastaneye ve ambulansa haber verebiliyor. Kalbin düzensiz attığını veya aşırı yavaşladığını anlarsa sizi hemen bilgilendiriyor.

Tanıtım sıorasında konuşan American Heart Association (Amerikan Kalp Vakfı) Başkanı Ivor J. Benjamin saat ile ilgili olarak "Bir kişinin gerçek zamanlı bilgilerine ulaşmak doktorların tıbbi verimliliğini ve çalışma tarzını tamamen değiştirecek" dedi.

Saatin en üst modeli Cuma gününden itibaren ABD'de 499 Dolardan satışa çıkacak.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max

Apple ayrıca yeni telefonu iPhone Xs'i tanıttı.

Telefonnun bazı özellikleri şöyle:

Şimdiye kadar geliştirilmiş en dayanıklı cam. Altın ve uzay grisi renk seçenekleri.

30 dakikaya kadar tamamen su geçirmez. Kola ve meyve suyu dahil hiçbir sıvı.

5.8 inch ekran. HDR kalitesi. (HDR10)

iPhone Xs Max : 6,5 inch super retina (2688 x 1242)

Daha iyi stereo ses sistemi.

Kişisel bilgileri koruyan daha güvenli yazılım.

A12 Bionik adlı işlemci. 'Machine learning' kullanımı ile saniyede 5 trilyon işlem gücü. (Şimdiye kadar ki en güçlü telefon işlemcisi.)

512 GB'a kadar hafıza kapasetisi.

Dual SIM kapasitesi.

Daha uzun pil ömrü (30 dk / 90 dk).

Yeni jenerasyon dual kamera. Fotoğraflarda arka plana sonradan derinlik ekleme özelliği.

iPhone Xs 999 dolar / iPhone Xs MAx 1099 dolar

iPhone 8 Plus'ın yerine gelen iPhone XR

Yeni iPhone XR'nin özellikleri ise şöyle:

En gelişmiş LCD ekran (Liquid Retina display) 1.4 milyon pixel (1792 x 828)

6.1 inç ekran 326 ppi değerine sahip. 3D Touch özeliği mevcut.

A12 Bionik işlemci.

Face ID.

12 Megapixsel tek kamera.

Beyaz, siyah, mavi, kırmızı ve sarı renk seçenekleri.

749 dolar.