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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Apple otomobili resmen geliyor

14 Haziran 2017, Çarşamba 18:53
Apple'ın CEO'su Tim Cook, firmanın bir süredir üzerinde çalışmalarını yürütmeye devam ettiği Apple Car projesi hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.

Apple'ın CEO'su Tim Cook'un Bloomberg'e verdiği bir röportajda, firmanın bir süredir üzerinde çalışmalar yürüttüğü Apple Car ana konuydu. Tim Cook, Apple Car için hazırlanan yapay zekanın "Tüm yapay zekaların anası." olarak tanımlanabileceğini belirtti.

Bu açıklamalar Apple Car projesi hakkında Apple kanadından gelen ilk duyuru da değil fakat Tim Cook'un ağzından proje hakkında bilgi almış olmak, Apple'ın otomobilinin gerçek bir proje olduğunu da gözler önüne seriyor.

Cook'un açıklamalarına göre Apple, aracın kendi üretiminden çok kendi kendini sürebilmesi konusuna ağırlık vermiş durumda. Cook, "Şu anda daha önce de defalarca söylediğimiz gibi otonom sistemler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışma belki de bugüne kadarki en zor yapay zeka çalışmamız olabilir. Bu yüzden de kendi kendine hareket edebilen sistemler yaratabilmek bizim için çok heyecan verici. Tabii bu çalışmaların bizi nereye ulaştıracağını ancak zaman gösterecek." cümlelerini sarfetti.

Project Titan adıyla da bilinen Apple Car projesinin bu açıklamalarla birlikte gerçeğe çok yakınlaştığını söylemek de mümkün. Fakat bu kısa röportajdan anlaşılan en önemli nokta firmanın tam anlamıyla bir araç değil, aracın beynini üretmeye odaklandığı oldu.

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