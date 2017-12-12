Apple, Shazam'ı satın aldı

Apple, şarkıların ismini bulmak için kullanılan uygulama Shazam'ı satın aldı. ABD merkezli teknoloji devi 400 milyon dolarlık (yaklaşık 1.5 milyar TL) bir satın almaya imza attı.

Apple, şarkıların ismini ve sanatçısını bulmaya yarayan mobil uygulama Shazam'ı satın aldığını açıkladı. Apple'ın Shazam'ı bünyesine katmak için 400 milyon dolara yakın bir ödeme yapacağı belirtiliyor. Ayda 100 milyondan fazla kullanıcısı olduğunu söyleyen Shazam, kârının çoğunu Apple'ın iTunes müzik marketine yönlendirdiği kişiler üzerinden aldığı komisyonla sağlıyor. Kullanıcılar, Shazam uygulamasını akıllı telefonlarıyla ya da bilgisayarlarıyla açıyor, çalan şarkının bir kısmını dinlettikten sonra, şarkının ismi ve sanatçısı ekranda beliriyor. Uygulama isteyen kullanıcıları o şarkıyı satın alacak diğer sitelere yönlendiriyor.

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