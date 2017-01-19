Apple ürünlerine zam geldi

Apple, iPhone ve MacBook modeleri başta olmak üzere iPad ve aksesuarlar dahil neredeyse Apple Store'da satılan tüm ürünlere zam yaptı.

Apple zamları, 19 Ocak itibariyle Türkiye'ye yansıtıldı. Artan doların yansıtıldığı fiyatlar, Apple'ın tüm ürün grubuna etki etti. En pahalı iPhone 5499 TL En pahalı iPhone olan iPhone 7 Plus 256 GB'ın fiyatı, 5499 TL olurken, 128 GB'lık iPhone 7 Plus modelinin fiyatı ise 4.949 TL oldu. Apple, son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle iPhone fiyatlarına zam yaptı.... MacBook Pro fiyatlarına 1000 ile 2000 TL arasında zam! Zam sonrasında, 5999 TL'ye satılan Touch Bar'sız 13 inç Macbook Pro'nun fiyatı 6999 TL, 7199 TL'ye satılmakta olan Touch Bar'lı 13 inç Macbook Pro'nun fiyatı ise 8499 TL oldu. Apple'ın 12 inçlik MacBook modellerinin başlangıç fiyatı ise 5999 TL iken, 512 GB'lık modelinin fiyatı ise 7499 TL oldu. En uygun fiyatlı Mac modeli olan MacBook Air ise, 4.599,00 TL seviyesinde satışta. 256 GB'lık modelinin fiyatı ise 5.599,00 TL. iPad modellerine de zam! 9.7 inçlik iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 2599 TL olurken, en pahalı sürümü ise 4099 TL oldu. 12.7 inçlik iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 3499 TL olurken, en pahalı sürümü ise 4999 TL oldu. iPad mini 4'ün başlangıç fiyatı 1749 TL, iPad Air 2'nin başlangıç fiyatı ise 1749 TL olarak dikkat çekiyor. Zamlanan diğer Apple ürünleri 42mm'lik Apple Watch Series 2, 1499 TL fiyatından 1799 TL fiyatına yükseldi. 38mm'lik modelin fiyatı ise 1649 TL oldu. Apple'ın tasarımı ve 799 TL'lik fiyatıyla gündeme oturan kablosuz kulaklığı AirPods, 899 TL oldu! Apple TV'nin fiyatı, 629 TL'den 749 TL'ye yükseldi. Apple Watch kayışlarının fiyatı 169 TL seviyesinden, 199 TL seviyesine yükseltildi. iPhone 7 Plus için deri kılıf 219 TL olurken, iPhone 7 için deri kılıfın fiyatı 199 TL olarak belirlendi. iPhone 7 için ek pil gücü sunan Battery Case kılıf, 379 TL'den 449 TL seviyesine yükseldi.

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