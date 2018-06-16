Atıklardan 1 Milyar dolarlık gaz

Biyoenerji Derneği 2. Başkanı Sedat Akar, atıklardan yılda 1 milyar dolarlık doğalgaz üretebileceğimizi söyledi.

Döviz kurunun yüksekliği dış ticaret açığını da yükseltiyor. İthalat gider kalemlerinin başında da enerji geliyor. 2017 yılında 55 milyar 250 milyon metreküp doğalgaz ithalatı gerçekleşti. Doğalgazda dışa bağımlı olan Türkiye’nin, biyogaz üretimi ile ithal doğalgaza olan bağımlılığını azaltabileceğini söyleyen IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, “Türkiye’de her yıl çöpe atılan bitkisel ve hayvansal atıklar ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabilir. Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde atık yönetiminde doğru karar ve uygulamalar çok önemli. Bu hem ülke ekonomisine hem de çevreye katkı sağlar” dedi.

BİYOENERJİNİN ÖNEMİ

Elektrik üretimi, yerleşim birimleri ve sanayi ullanımı gibi birçok farklı alanda doğalgaz kullanılıyor. Çok yönlü bir kullanımı olan fosil yakıt, Türkiye gibi doğalgaz ithal eden ülkeler için önemli bir gider kapısı oluyor.‘Doğalgaz ithalatını nasıl azaltabiliriz?’ sorusunun cevabı ise biyoenerjide saklı. Biyoenerji Derneği 2. Başkanı Sedat Akar, Türkiye’nin biyoenerji potansiyelinin çok yüksek olduğunun altını çiziyor. Akar, ‘’Bitkisel ve hayvansal atıkların ortak adı organik maddelerdir. Bu organik maddelerin oksijensiz şartlarda fermentasyonu sonucu biyogaz üretiliyor. Biyogaz, içindeki karbondioksit ayrıştırıldığında ise doğalgaza dönüşüyor. Ülkemizde kurulan biyogaz santralleri ağırlıklı olarak elektrik ve gübre üretimi yapıyor. Türkiye potansiyel olarak doğalgaz tüketiminin yüzde 6’sını karşılayabilir ama hali hazırda bu rakam yüzde 2. Kendi doğalgazımızı ürettiğimizde ise ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağlayabiliriz” diye konuştu.