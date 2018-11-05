Atomlar kapanda

Bilim adamları, atomları boşluktaki nesneleri çekmeye veya itmeye yarayan ışınla kapana kıstırmayı başardı.

Bilim adamları, atomları boşluktaki nesneleri çekmeye veya itmeye yarayan ışınla kapana kıstırmayı başardı. Adelaide Üniversitesinde doktora öğrencisi Ashby Hilton’ın liderliğinde geliştirilen teknoloji ile ışının atomları özel bir fiber optiğin merkezinde yer alan mikroskobik deliğe çektiği belirtildi. Çalışmanın, yeni güvenli iletişim veya gelişmiş sensör teknolojileriyle sonuçlanabilecek yeni kuantum deneylerinin önünü açtığı ifade edildi. Hilton, nesneleri çekmeye veya itmeye yarayan ışının, Yıldız Savaşları gibi bilimkurgu filmlerinde mavi ya da yeşil gösterildiğini, öte yandan tuzağın, görünmez kızılötesi ışından oluştuğunu açıkladı. Işının, neredeyse bütünüyle gazdan arındırılmış bir haznede süzülen atomları tuzağa düşürdüğü kaydedildi. Çalışmanın ayrıntıları “Physical Review Applied” dergisinde yayımlandı.

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