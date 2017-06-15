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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Avrupa'dan 5 ödülle döndüler

15 Haziran 2017, Perşembe 13:02
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Gürsu başkanlığındaki tasarım ekibi, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen "A' Design Award"da 5 ödül birden kazandı.

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen ve Avrupa Birliği'nin en önemli ve kapsamlı tasarım yarışmaları arasında yer alan A' Design Award Tasarım Ödülleri, 2016-2017 yılı sonuçları açıklandı.

Avrupa Birliği Tasarım Ofisinin desteğiyle düzenlenen A’ Design Award tasarım ödülleri, inovasyon ve tasarımın gelişmesiyle ülkelerin ekonomik rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Kazanan tasarımlar için akreditasyon niteliği taşıyan yarışma, ürünlerin ve tasarımcılarının tanıtımlarına katkıda bulunuyor. 

Yrd. Doç. Dr. Hakan Gürsu ve ekibi "Designnobis" bünyesinde geliştirilen tasarımlar, bu yılki yarışmada 5 ödüle birden layık görüldü.

Kalp hastaları için yeni Türk tasarımı

İtalya'dan "Medikal Cihazlar" kategorisinde bronz ödül kazanan "Kardinero EKG Test Sistemi", ODTÜ Teknokent bünyesinde Kardinero firması ile geliştirildi. 

Kalp rahatsızlıklarının ön tanısında kullanılan medikal koşu bandı olarak tasarlanan sistem, ürün mekanizması ile benzerleri arasında öne çıkarak minimum parça ve bileşenle maksimum verimde çalışıyor.

Daha hafif ve üretime uygun özellikleri ile öne çıkan Türk tasarımı, farklı hız ve eğimde çeşitli programlar sunuyor ve bilgisayara bağlanarak da kullanılabiliyor.

Hastaların ölçüm, tanı ve uzun dönem izlemelerinin yapılabileceği ürünün tasarımı, yazılımı ve üretimi tamamen yerli olarak geliştirildi.

Kompozit malzemeden oturma ünitesi

İtalya'dan "Kent Mobilyası" kategorisinde gümüş ödülle dönen "Monochrome" oturma ünitesi, iç ve dış mekan kullanımı için kompozit malzemeden üretildi.

Kentsel alan ve bekleme salonları için tasarlanan ürün, istiflenebilir olmasıyla taşıma kolaylığı sağlıyor. Oturma ünitesi, geleneksel oturma birimlerinin aksine, hafif ve kurulumu kolay bir ürün olarak öne çıkıyor. 

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AA

Etiketler: odtü, tasarım
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