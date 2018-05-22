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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Avrupa'dan 6 ödülle döndüler

22 Mayıs 2018, Salı 12:45
ODTÜ'lü tasarım ekibi Designnobis, Avrupa Tasarım Yarışması'nda (European Product Design Award) 6 ödül birden kazandı.

Toplumların gündelik hayatlarında yaşam kalitesini artıran ve küresel problemlere çözüm öneren ürünleri tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen yarışmanın 2017-2018 sonuçları açıklandı.

Geçen yıl düzenlenen aynı yarışmada 3 ödül alan ODTÜ Öğretim Üyesi Hakan Gürsu ve Designnobis ekibi, tasarladıkları ürünlerle bu yıl 5 projede 6 ödüle layık görüldü.

Ekibin, ODTÜ Teknokent'te yer alan endüstriyel tasarım ve inovasyon biriminde geliştirdiği ödüllü ürünleri arasında "Zero Pixels" isimli üretici düşünceyi etkin kılan yeni nesil üç boyutlu ahşap puzzle oyuncak yer aldı. "Zero Pixels", ahşap oyuncak kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

"Zero Pixels" isimli ahşap oyuncağın 240 parçası ile yüzlerce kombinasyon yapılırken, çeşitli boyutlardaki küplere parçaların boşluksuz doldurulması amaçlanıyor.

Mental düşünce ve üretkenliği geliştiren oyuncak, sentetik ithal benzerlerinden daha düşük maliyetli, yerli ve organik özellikleriyle ihraç potansiyeli yüksek bir ürün olarak da dikkati çekiyor.

Önceki tasarımlara bir ödül de Avrupa'dan

Bu yılki yarışmada, Türk tasarımcıların daha önceki tasarımlarına da yeni ödüller geldi. "Heat-X" isimli tasarım, yarışmanın "enerji korunumu araçları" kategorisinde gümüş ödüle, "masaüstü mutfak aksesuarları" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Designnobis ekibinin "kırtasiye" alanında gümüş ödül kazanan tasarımı "Fume" kalem standı, mimari ve tasarımda sıklıkla kullanılan markör kalemler için geliştirildi.

Çalışma alanlarında verimli ve düzenli alan kullanımına yönelik geliştirilen "Wraparound" isimli tasarım, çalışma alanı düzenleyici kategorisinde gümüş ödül kazandı.

"Eco Barrow" isimli tarım endüstrisinde kullanılmak üzere geliştirilen, elektrik motorlu insansız araç tasarımı ise alternatif enerjili ulaşım araçları kategorisinde altın ödül aldı.

AA

Etiketler: odtü, tasarım, ödül
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