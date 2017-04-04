Avrupa'nın ilk mağara balığı bulundu

Avrupa'da mağarada yaşayan ilk balık türü bulundu.

BBC'nin haberine göre, araştırmacılar, pembe, pulsuz çopra balığının dalgıçlar tarafından Almanya'nın güneyindeki dev bir yer altı mağarasında bulunduğunu belirtti.

Çopraların mağara balıklarının şimdiye kadar bulunan en kuzeydeki türü olduğunu söyleyen araştırmacılar, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan yaklaşık 200 tür mağara balığı bulunduğunu ancak şu ana kadar Avrupa'da mağara balığına hiç rastlanmadığını ifade etti.

Güney Batı Almanya'daki Konstanz Üniversitesinden Dr. Jasminca Behrmann-Godel, çopra balığını ilk kez 2015'te Joachim Kreisel Marie adlı bir dalgıcın çektiği fotoğraflarda gördüğünü belirterek "Fotoğrafı ilk gördüğümde bunun gerçekten özel bir şey olduğundan emin değildim. Ondan sonra Marie, bana canlı bir örnek getirdi. İşte o zaman bunun yeni bir şey olduğunu anladık. Yaklaşık 30 dalgıç, balığın bulunduğu mağaraya yaptıkları yolculuklarında yaklaşık 150 balığı gözlemledi ve beş tanesini laboratuvara getirdi." dedi.

Yapılan genetik analizin, mağarada yaşayan balıkların, Tuna ve Radolfzeller Aach nehirleri yakınlarında bulunan kaya çopra balıklarıyla yakından ilişkili olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Behrmann-Godel, "Göreceğiniz ilk şey bu balıkların solgun, hafif pembe renkte olduğudur. Derilerinden damarları görebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Avrupa'da rastlanan ilk mağara balıklarının boyunun, yüzeydeki balık nüfusunun yarısı boyunda, yaklaşık 8,5 santimetre olduğu kaydedildi.

Çalışma, "Current Biology" dergisinde yayımlandı.