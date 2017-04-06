Avustralya'dan Apple'a dava

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, çatlamış ekranları üçüncü taraf teknisyenlerce tamir edilen cihazların çalışmasını durdurduğu iddiası üzerine Apple şirketine dava açtı.

Komisyon, Apple'ın uygulama güncellemesi sonucunda kilitlediği cihazları açmayı reddetmesi üzerine bu adımı attığını ifade etti.

DÜZELTİLEMEZ UYARISI

2014 ile 2016 yılları arasında cihazlarını yetkili servis noktaları dışında tamir ettiren Apple müşterilerinin, cihazlarını bilgisayara bağlayıp güncelledikten sonra 'düzeltilemez' uyarısıyla karşılaştıkları ifade ediliyor. iddianameye göre cihazlar, bu noktadan sonra bir daha çalışmıyor.

Müşteri şikayetlerine cevap veren teknoloji devi, "Apple'ın buna (bedava) bir çözüm bulması mecburiyeti yoktur" dediği ileri sürüldü.

'ŞİRKET DESTEK VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR'

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, müşteriler cihazlarını üçüncü taraf teknisyenlerce tamir ettirmiş olmaları durumunda dahi şirketin onlara destek vermekle yükümlü olduğu gerekçesiyle dava açtı. Komisyon, üçüncü tarafların çoğunlukla yetkili servislerden daha ucuza hizmet sağladığını da belirtti.

KİŞİ BAŞINA 829 BİN DOLAR TAZMİNAT TALEBİ

Apple, geçen yıl benzer bir nedenle, 'hata 53' adı verilen sorun sonucunda yine eleştiri oklarının hedefindeydi. Üçüncü taraflarca tamir edilmiş iPhone 6 ve 6 Plus cihazları, iOS 9'a güncellendiğinde kullanılamaz hale geliyordu. Sadece bu iki modelde görülen sorun, ilk olarak 2015'te ortaya çıkmıştı. Wall Street Journal'a göre, ihlal başına 829.000 dolar isteniyor.