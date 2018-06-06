Bak şu DNA robotlarına!

DNA robotlarının yeni sistem kontrolü için yeni sistem geliştirildi. Daha önce birkaç dakika olan nano robot bileşenlerinin tepki süresi, bir saniyeden daha aza indirildi.

Bilim insanları, DNA robotlarını talimatla hareket ettirmek ve daha öncekinden hızlı hale getirmek için manyetik bir kontrol sistemi geliştirdi.

ABD’deki Ohio Eyalet Üniversitesinden Carlos Castro ve Ratnasingham Sooryakumar, kontrol sisteminin, prototip nano robot bileşenlerinin tepki süresini, birkaç dakikadan bir saniyeden daha az bir süreye indirdiğini belirtti. Araştırmacılar, DNA merkezli moleküler makinelerin ilk kez doğrudan ve gerçek zamanlı kontrolünü sağladı.

Araştırma ekibi, daha önce fizik uzmanı Prof. Ratnasingham Sooryakumar’ın gen terapisi gibi biyomedikal uygulamalarda biyolojik hücreleri hareket ettirmek için geliştirdiği mikroskobik manyetik “cımbızları” kullandı. Cımbızlar, hareket ettirmek istenilen hücreleri bükmek için senkronize hareket eden manyetik parçacık gruplarından oluşuyor.

Çıplak gözle görülemiyor

Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük bu manyetik parçacıklar, yine de Castro’nun geliştirdiği nano makinelerin birinden daha büyük. Araştırmacılar, DNA origami yöntemini kullanarak çubuk, döner miller ve menteşeler yaptı. Daha sonra, nanoskopik bileşenleri manyetik malzeme ile doldurulmuş polistirenden yapılmış minyatür boncuklara bağlamak için sert DNA kollarını kullandı.

Manyetik bir alan ayarlayan araştırmacılar, parçacıklara, bileşenlerini ileri geri hareket ettirme veya döndürme talimatı verebildiklerini tesbit etti. Bileşenler, talimat verilen hareketleri bir saniyeden daha kısa sürede gerçekleştirdi. Bu sayede nano-mil, dönen bir manyetik alanın etkisinde sürekli kontrol altındaki bir hareketle sadece bir saniyede 360 derece dönmeyi başardı. Nano-menteşe de 0,4 saniyede kapatılabilir veya açılabilir hale geldi, aynı zamanda 8 derecelik bir hassasiyetle belirli açıda tutulabildi. Daha önce araştırmacılar, kimyasal tepkimeler başlatarak ya da DNA’yı yeniden yapılandıracak moleküller ekleyerek DNA’yı dolaylı olarak hareket ettirebiliyordu, ancak bu süreç zaman alıyordu.

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