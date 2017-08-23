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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulundu

23 Ağustos 2017, Çarşamba 16:08
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir bahçede bulunan, Latince adı "thomisus onustus" olan "köşeli yengeç örümceği" görenleri şaşırtıyor.

Akçay Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Düriye Tamir, yaptığı açıklamada, bahçesine dikmek için aldığı çiçek fidesinin dalında dolaşan beyaz renkli örümceği, insan yüzüne benzediğini görünce bir kavanoza koyarak muhafaza altına aldığını söyledi.

Tamir, örümceğin 2 gündür kendisinde olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Çok uzun yıllar önce de bundan görmüştüm ama nadir bir tür olduğunu bilmediğim için onu salmıştım. Bunu görünce alayım dedim. İnternetten yaptığım araştırmaya göre ender görülen bir türmüş bu örümcek. Maydanoz ve ekmek kırıntısı ile besliyorum ama tekrar doğal yaşam ortamına salacağım. Doğaya salmak lazım."

San'atlı ve hikmetli yaratılışındaki detayları açıkladı

Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sakin Vural Varlı da Latince adı "thomisus onustus" olan örümceğin "köşeli yengeç örümceği" ya da "çiçek yengeç örümceği" olarak adlandırıldığını aktardı.

Varlı, dünyanın hemen her yerinde dağılım gösteren "thomisidae" ailesinin 2 binden fazla türü bulunduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Şekil itibariyle yengeci andırdıklarından 'yengeç örümcekleri' olarak bilinir ancak başka familyalara da bu ad verildiğinden, bunlar çiçek yengeç örümcekleridir. Bu gruptakiler, çoğu örümcek türünün tersine ağ örmeyip, avlarını çiçeklerde pusuya yatarak bekler ve yakalarlar. Etobur olan yengeç örümcekleri çiçekli bitkilere gelen böceklerle beslenir. Örümcek, uygun bir av, bitkiye gelinceye kadar çiçeğin üzerinde günler, hatta haftalarca hareketsiz bekler. Ön ayaklarıyla avını yakalar ve kurbanı felç eden bir zehir salgılar. Dış sindirim yapan örümcekler, zehir dişlerinden salgılanan kimyasallarla avın iç organlarını sıvılaştırarak bir çorbaya dönüştürür."

"Halk arasında 'insan yüzlü örümcek' olarak anılır" 

Örümceğin, üzerinde bulunduğu çiçeğin renklerine bürünerek görünmezlik kazandığını ve yırtıcılar tarafından fark edilmekten kurtulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki türlerinden 3'ü 'thomisus' cinsine dahildir. Bunlardan 'tonustus' karın kısmının arka tarafının köşeli çıkıntı yapması ile tanınır. İskandinavya ve İzlanda dışında Portekiz'den Japonya'ya, Güney Afrika'dan Java (Endonezya) Adası'na kadar çok geniş bir alanda dağılım gösterir. Bu örümceklerin erkekleri ancak 2-4 milimetre gelir, dişileri ise 7-10 milimetre kadar uzunluktadır. Çeşitli renkleri vardır. Zehirli bir yapıya sahip olan bu örümcekler halk arasında 'insan yüzlü örümcek' olarak da anılırlar."

***

Tefekkürün faziletleri

Risale-i Nur, baştan sona bütün satırlarında tefekkürü ibadet haline getirmiş; “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır.”6 Hadisinin feyiz ve bereketine mazhar olmuş bir tefekkür ummanıdır.

“Âyet, Hadis ve Risale-i Nur’a göre tefekkürün önemi nedir?”

Konuyla ilgili son derece önemli makalenin devamını okumak için tıklayınız:   

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/tefekkurun-faziletleri_216654

Okumak için tıklayınız:

Tefekkür penceresi: Ağaçlardaki sistem hayret uyandırdı...

Dikkat çeken araştırma: Arılarla ilgili yeni bir tefekkür penceresi

 

Moğolistan'ın dev 'kaya kaplumbağa'sı ve Bakara Suresi'nin mucizevi ayeti

Kainat Kitabı'nın 5000 yıldır okunan güzel bir sayfası...

Bir saat tefekkür...

''Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?''

Gökte bir kuyruklu yıldızı görse...

Bir iğne ustasız, bir harf katipsiz, bir robot da 'mühendis'siz olmaz...   

***

Yaratılış kavramı nasıl anlaşılmalıdır? İki yaratılış kavramı: İbda ve inşâ

“İbda-ihtira-inşa ne demektir?”

İKİ İŞARET FİŞEĞİ

Bu kavramlar, hilkat mu’cizesinin iki işaret fişeğidir:

1- İhtira ve ibda’

2- İnşa, terkip ve san’at.

Bediüzzaman, müşahede ettiği hilkat sahifelerini bu iki tür kavramla güncelliyor, gündemimize getiriyor. 

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/iki-yaratilis-kavrami-ibda-ve-insa_336748

***

Konuyla benzer haber ve makaleler:

'Her biri, birer yörüngede akar, durur" Merkür'ün Güneş'in önünden geçişi...

9 Mayıs Pazartesi günü Merkür kendisine belirlenen yörüge doğrultusunda Güneş'in önünden geçti.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/her-biri-birer-yorungede-akar-durur-merkur-un-gunes-in-onunden-gecisi_396284

***

NASA'yı değil, anlattıklarını dinleyiniz!

...Fakat çok az kimse -eserden sanatkara geçmek- prensibiyle, muhteşem bir yaratılış, hikmet ve iradeyle konumlandırılan ve birçok amaca hizmet etmesi amacıyla vazifelendirilen Güneş'in ve bulunduğu Güneş Sistemi'nin yaratılışındaki harikalara dikkat çekti. 

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/nasa-yi-degil-anlattiklarini-dinleyiniz_366749

***

''Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?''

(...) Fakat, meşhur bir münevverül-akıl denilen kalbsiz bir fâsık feylesof ise, gökte bir kuyrukluyıldızı görse, yerde titrer, Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı? der, evhâma düşer. (Bir vakit böyle bir yıldızdan koca Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler.)

Risale-i Nur'dan Sözler isimli eserden ilgili bölümün devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/

Bilim insanları san'at ve hikmetle yaratılan Kainat Kitabı'nı keşfetmeye, tanımaya ve tanıtmaya devam ediyor. Tefekküre sevk eden ve harika yaratılış karşısında hayran bırakan yeni gelişme dikkatli nazarları Cenab-ı Hakk'a çeviriyor.

Bu doğrultudaki her gelişmeyi Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'da dikkat çektiği hakikatler çerçevesinde değerlendirerek ''Kainat Kitabı'nda Tasarrufat-ı İlahiyi( Cenab-ı Allah'ın tasarrufları) müşahede (gözlemleyerek) ederek tefekkür edebiliriz. Hârika bir kudret-i Samedâniyeyi ( Allah'ın Kudreti), lezzetli bir hayret ile seyredebiliriz.''

Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'da dikkat çektiği ''İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imânı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imânın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikâtından kurtulabilir..." ifadeleri ve ''...Evet, tam münevverü’l-kalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimâldir ki, onu korkutmaz. Belki hârika bir kudret-i Samedâniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyredecek.'' sözleri çerçevesinde tefekkür vesilesi haline getirerek hakiki imanı elde etmeye çalışmalıyız  ve 'Harika bir Kudret-i Samedaniyeyi' 'lezzetli bir hayret ile seyretmeliyiz.'

***

AA

Etiketler: balıkesir, örümcek
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