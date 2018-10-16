Başarılı bir işveren markası için 10 altın kural

“İşveren Markası” insan kaynakları yönetiminde son zamanların en popüler kavramı olarak karşımıza çıkıyor.

Yapılan araştırmalar güçlü bir işveren markası olmayı başaran şirketlerin en iyi yetenekleri çekmede rakiplerine göre 3,5 kat daha başarılı olduğunu gösteriyor. CLC (Corporate Leadership Council) tarafından 90 şirketten 58 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen global bir araştırmaya göre işveren markasını iyi yönetebilen şirketler iş gücü havuzunun %60’ına erişebiliyor. Şirketlerin işveren markalarını aktive ederek en iyi yetenekleri kazanmalarını sağlayan kariyer platformu toptalent.co’nun şirketlere önemli bir avantaj sunduğunu hatırlatan toptalent.co Kurucu Ortağı Mehmet Aksu, başarılı bir işveren markası iletişimi gerçekleştirmek için 10 altın kuralı şöyle sıralıyor: Amacınızı belirleyin, hedef kitlenizi tanımlayın, mesajınızı netleştirin, içgörü sunun, rakiplerinizden farklılaşın, doğru mecrayı bulun, çalışan değer önermesini (EVP) oluşturun, ölçümleyin, yapacağınız iletişimi şirket kültürüne uygun hale getirin, bütçenizi iyi yönetin.

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