Baz istasyonları mantar gibi çoğalıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle şehir merkezlerinde, çevre kirliliğinin yanı sıra insan sağlığına zararları olduğu ifade edilen baz istasyonları sorununu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer, önergesinde ülke genelindeki baz istasyonu sayısı ile bu istasyonlar için hastane, okul bahçesi ve kreş gibi yerlerde alınan önleyici tedbirlerin açıklanmasını istedi. Baz istasyonlarının kontrollerinin hangi sıklıkla yapıldığını soran Gürer, baz istasyonları kurulurken Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumunda güvenlik sertifikası alınıp alınmadığı yönündeki soruya da yanıt istedi.

Bakanlıktan cevap geldi

Gürer’in önergesine cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye genelindeki baz istasyonu sayısının 181 bin 972 olduğunu açıkladı. Bakan Turhan’ın verdiği bilgiye göre ülke genelinde en çok baz istasyonu 46 bin 46 ile İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’u 14 bin 161 baz istasyonu ile Ankara takip ediyor. Diğer illerde de baz istasyon sayılarında artış dikkat çekiyor.

Sorumluluk yönetenlerde

Konuyla ilgili açıklama yapan Gürer, “Teknoloji kullanmak, yararlanmak ve faydalanmak doğal taleptir. Bunun sonucu oluşabilecek sorunlara çözüm üretmek, önlem almak yönetenlerin sorumluluğudur. İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili konularda denetimin sürekli sağlanması ve toplumun düzenli bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi gerekir. Baz istasyonlarında mesafe kontrolleri başta olmak üzere çevre ve insan etkisi sürekli izlenmelidir” dedi.