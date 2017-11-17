Beklenen özellik nihayet Instagram'a geliyor

Instagram, bugün masaüstü versiyonu için iki yeni özelliğini açıkladı. Kullanıcılar artık Instagram web sitesinden hikaye paylaşabilecek ve gönderi kaydedebilecek.

Instagram'da pek çok kullanıcının uzun zamandır beklediği özellik nihayet geliyor. Instagram, bilgisayar başından uygulamaya girmek isteyenler için müjdeyi verdi. Artık masaüstünde Instagram akışının sol üst köşesindeki kamera ikonuna tıklayarak kütüphaneden görsel seçilip hikaye olarak paylaşılabilecek. Aynı zamanda hikayeye metin eklenebilecek ve metni rengi değiştirilebilecek. Buna ek olarak insanlar, instagram.com'da diledikleri gönderileri kaydedebilecek ve sayfanın sağ üst köşesindeki yer işaretleri (bookmark) ikonundan bu gönderileri tekrar görebilecek. Bu özellikler önümüzdeki haftalarda Instagram'da herkese sunulacak. Hürriyet

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