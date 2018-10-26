Beraber çalışırsak bilimde ilerleriz

Özbekistan MillÎ Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansta konuşan, 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar “MaddÎ yatırım yapmaktan öte bilime önem vermemiz lazım” dedi.

Türk Hava Yolları (THY) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Özbekistan Millî Üniversitesi’nin dâvetlisi olarak bu ülkeye giden 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Özbekistan Millî Üniversitesi tarafından onuruna düzenlenen “Aziz Sancar: Bilimin Sonsuzluğunda Bir Hayat” konulu uluslar arası konferansa katıldı. Sancar, konferanstan sonra soruları cevapladı.

“Çocuklarımıza anlatmamız lazım”

Maddî yatırımdan ziyade bilim ortamı geliştirmenin daha önemli olduğuna vurgu yapan Sancar şunları söyledi: “Maalesef bilimde Türk dünyası Çin ile yarışacak durumda değildir. Türk dünyası ve Çin’i karşılaştırıyorum, çünkü, Çin’de uzun bir duraklama dönemi yaşandı. Fakat Çin duraklama durumundan kurtuldu ve şu anda Batı seviyesinde bilim yapıyor. Ama aynı durum Türk dünyasında yok. Bir bilim insanı olarak çocuklarımızı teşvik etmek için, onlara cesaret vermek için Orta Asya’yı ziyaret edip onlara bu konuları anlatmak istedim. Maddî yatırım yapmaktan öte bilim ortamı geliştirmek lâzım. Uluğ Bey, İbn-i Sina yoktan çıkmadılar. Burada bilim ortamı vardı. Bilime önem veriliyordu. O bakımdan biz Türk dünyası olarak bilime önem vermemiz lâzım ve çocuklarımıza bunun önemini anlatmamız lâzım. Ülkemizin kalkınması için de bilimin önemini anlatmamız gerekiyor.”

“Özbekistan ile Türkiye birbirini tamamlamalı”

Özbekistan ve Türkiye’nin beraber çalışması gerektiğini dile getiren Sancar, “Dilde birleşim olunca yaklaşım daha kolay olur. Bilgi alış verişi, bilim insanı alış verişi çok olur. Türk biliminin altın çağında böyle olmuştur. Eğer bunu yapabilirsek Anadolu’daki Türkler buraya gelir. Özbekistanlı gençlerimiz Türkiye’ye gider ve birbirimizi tamamlamış oluruz. Özbekistan ata yurdu olduğu için çok duygulandım. Fakat ondan öte burada yetişen bilim adamlarının yaptıklarını görmüş oldum. Şunu kabul etmek lâzım ki Orta Asyalı Türk kardeşlerimiz, Osmanlı’dan ziyade bilime daha fazla katkı yapmışlardır. Şimdi onlar da bizim seviyemizde. İnşallah beraber çalışarak bilimde ilerleme yaparız” şeklinde konuştu.

HABER: KÜBRA ÜNÜVAR

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