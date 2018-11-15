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15 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Beyin göçüne ‘paralı çare’

15 Kasım 2018, Perşembe 01:04
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla TÜBİTAK bünyesinde sürdürülen ‘Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı’nı, ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’na dönüştürdüklerini açıkladı.

Varank, başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek istediklerini belirterek, program kapsamında 24-36 ay arasında destek verileceğini ve 15 Aralık’ta çağrıya çıkılacağını söyledi. Hürriyet’in haberine göre, araştırmacıların aylık yaşama giderlerine yönelik burs; genç araştırmacılar için 20, deneyimli araştırmacılar için 24 bin TL olacak. Burslar araştırmacıların kendilerine verilecek. Araştırmacıların eş ve çocukları için de aylık 2 bin 250 TL aile ödeneği sağlanacak. Araştırmacı ve Türkiye’ye gelen bütün ailesi de sağlık sigorta desteğinden yararlanabilecek. Araştırmacı ve ailesinin Türkiye’ye geliş uçak bileti masrafı da karşılanacak. Türkiye’ye gelen lider araştırmacılar çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütebilecekler.

‘Para için gitmedik, para için dönmeyiz’

Londra ve Cambridge Üniversiteleri’nde eş zamanlı olarak görev yapan akademisyen Dr. Sinan Küfeoğlu, araştırmacılara burs vererek Türkiye’ye geri dönmelerini sağlamayı amaçlayan ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi. 

Küfeoğlu, “Kanaması olan bir hastaya kan takviyesi yapmadan önce kanaması durdurulur. Önce Türkiye neden beyin göçü veriyor diye sorup, göçü durdurmak gerek. Bu halledildikten sonra tersine göç kendiliğinden olur. Gidenlerin çoğu emin olun para için gitmedi. Para için de dönmez. Daha önce iki kere Tübitak bursuna başvurup alamamıştım. Bursların çoğunu ingilizce bilmeyen, vasat üniversitelerin, vasat bölümlerinden zor belâ mezun olmuş arkadaşlara vermişlerdi. Bu sefer acaba hangi liyakat sahiplerine verecekler?” ifadelerini kullandı.

Etiketler: beyin göçü
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