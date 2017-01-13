Beyin tümörüne karşı genetiğiyle oynanmış bakteri

Bilim adamları, gıda zehirlenmelerinin en yaygın nedenlerinden biri olan Salmonella bakterisinin genetiğiyle oynayarak, bakteriyi "beyin tümörlerini yiyen silahlar" haline getirdi.

ABD'deki Duke Üniversitesinden bilim adamları, genetiğini değiştirdikleri Salmonella bakterisini, farelerdeki beyin tümörünü hedef alan silahlara dönüştürdü. "Glioblastoma" olarak bilinen, tekrarlayan en yaygın ve agresif beyin kanseri türüne sahip farelere genetiği değiştirilmiş Salmonella bakterisi tedavisi uygulandı. Bakterinin fareye hiçbir zarar vermediği, sadece ölümcül beyin tümörüne saldırdığı görüldü. Tedavi sonucunda "Glioblastoma" olarak bilinen beyin tümörlerine sahip farelerin ortalama yaşam sürelerinin insan ömründe 10 yıla tekabül eden 100 gün daha uzadığı tespit edildi. Araştırmayı yürüten ekibin lideri Johnathan Lyon, "Tedavisi neredeyse imkansız 'Glioblastoma' çok agresif bir tür olduğundan, yaşam süresindeki herhangi bir artış gerçekten çok önemli." ifadesini kullandı. Farelerin üzerinde başarılı olan tedavinin, insanlar için de yakın bir gelecekte uygulanabileceği ifade ediliyor. Araştırmanın sonuçları "Molecular Therapy Oncolytics" dergisinde yayımlandı. AA

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