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19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Bilgisayara birden çok işletim sistemi nasıl kurulur?

19 Haziran 2018, Salı 00:40
Bir bilgisayara ikinci bir işletim sistemi Dual boot ve Sanal makina yardımıyla olmak üzere iki farklı şekilde kurulabilir.

Dual Boot işlemi gerçekleştirilecek bir bilgisayarın iki işletim sistemini çalıştırabilmesi ve performansın da sıkıntı olmaması için donanımsal olarak güçlü bir bilgisayar olması gerekkir. Bu işlem bilgisayarımızda kurulu olan iki işletim sistemini aynı anda çalıştırma imkanı vermez. Kullandığımız işletim sisteminden kurulu olan diğer işletim sistemine geçiş yapmak için bilgisayarı kapatıp açtıktan sonra diğer işletim sistemini seçmemiz gerekir bu da Dual boot için bir dezavantajdır. Ayrıca bu işlemde işletim sistemlerinden birinin çökmesi durumunda diğer işletim sisteminin de zarar görme ihtimali bulunuyor.

Diğer bir alternatif olan sanal makine işleminde ise bazı yazılımlardan yararlanabiliriz. Buna örnek olarak VirtualBox, VMWare, KVM gibi yazılımları gösterebiliriz. Dual boot’a göre birçok avantajı bulunduğundan en çok kullanılan işlem sanal makinadır.

Peki bu ikinci işletim sistemini bilgisayarımıza nasıl kuruyoruz? Bu sorunun cevabını sizlere sanal makina yazılımı olan VirtualBox üzerinden anlatacağım.

Öncelikle arama motoruna VirtualBox yazarak bu yazılımın kendi sitesine giriyoruz. Downloada tıkladığımızda karşımıza gelen sayfada bilgisayarımızda kurulu olan işletim sistemi hangisiyse ona tıklayarak indirmeyi başlatıyoruz. Setup dosyası indikten sonra normal kurulum için next next diyerek kurulum yapabiliriz. Şimdi ise ikinci işletim sisteminin kurulumuna geçebiliriz. Öncelikle kurulan VirtualBox‘ı açarak yeni butonuna basıyoruz. Bu adımdan sonra gelen ekranda sanal makinamız için ad girmemiz gerekiyor hangi işletim sistemini kuracaksak onun adını giriyoruz ve ileriyi seçerek devam ediyoruz.  Bu adımda sanal makinamız için bellek ayırmamız gerekiyor bunun içinde bilgisayarımızın RAM boyutuna göre bir  boyut verebiliriz. Minimum 768 mb vermemiz tavsiye edilir. Sonra ki adımda ise sanal makinamıza disk alanı ayırıyoruz. Bu alan için minimum 8 gb gerekli ama bunu da bilgisayarımızın disk alanına bağlı olarak  arttırabiliriz.

Bu ayarlarıda yaptıktan sonra oluştur butonuna tıklıyoruz. Daha sonra sabit disk dosya türünü belirlemek için seçeneklerden hangisini kullanmak istiyorsak buna göre seçim yapıyoruz  ve oluşturma işlemini bitiriyoruz.

İşletim sistemini çalıştırmadan bazı ayarlar yapmamız gerekecektir. VirtualBox yönetici ekranında bizim eklemiş olduğumuz sanal makineyi seçerek ayarlar butonuna basıyoruz.

Gelen ekran da “Sistem” sekmesinde  “Önyükleme Sırası” kısmında bulanan “Disket”teki işareti kaldırıp “Tamam” a tıklıyoruz. Ayarlardan Ekrana giriş yaparak Görüntü Belleğini en yüksek ayara alıp tamama tıklayarak devam ediyoruz. Daha sonra depolama ayarlarınıda yapılandırıp kuruluma geçiyoruz.

Depolama ağacı altında ki  Denetleyici IDE seçerek, Öznitelikler de bulunan CD resmini tıklıyoruz. Sanal optik disk dosyası seçimini tıklayarak, indirdiğimiz işletim sisteminin iso dosyasını seçerek tamama tıklıyoruz. Optik Sürücü kısmını ise “IDE Secondary Slave” seçerek kurulumu tamamlıyoruz.

Başlat butonuna tıklayarak işlemin tamamlanmasını bekliyoruz. Daha sonra karşımıza gelen ekranda hangi dili seçeceksek tıklayıp işletim sistemini kur diyerek kurulumu başlatıyoruz. Sanal makineye kurulum yaptığımız için  “Diski sil ve işletim sistemini kur” seneğini seçebiliriz. Daha sonra bölge ve klavye seçimini yapıyoruz.

Son olarakta kullanıcı adı ve şifre oluşturuyoruz. Şifre istemiyorsak otomatik girişe tıklayabiliriz. (teknoag.com dan alınmıştır.)

Etiketler: bilgisayar, internet, işletim sistemi
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