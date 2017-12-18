Bilim insanları atomda veri saklamayı başardıklarını açıkladı

Biliminsanları atomda veri saklamayı başardıklarını açıkladı. Araştırma ekibine göre kibrit kutusu büyüklüğündeki bir sabit diskte 35 milyon şarkının saklanması mümkün hale gelebilir.

BBC Türkçe’nin haberine göre teknoloji devi IBM’in araştırma merkezinden biliminsanları sabit disk gibi çalışan ve bir atom kadar küçük minyatür mıknatısın, veri depolama işlevini yerine getirdiğini belirtti.

Minyatür sabit disk için holmium elementi kullanılıyor. Holmium atomlarının magnezyum oksit üzerine yerleştirilmesiyle manyetik bir alan yaratılabildiği ortaya kondu.

Böylece manyetik sabit diskin çalışma prensipleri atom düzeyine indirgendi ve atom düzeyinde veri depolamak mümkün hale getirildi.

Araştırma ekibinden Fabian Natterer, tek bir atomda 1 bit veri depolayabildiklerini söylüyor.

Araştırma ekibinden bir diğer biliminsanı Christopher Lutz ise bu teknoloji sayesinde 6 santimetrekarelik bir alanda 80 bin gigabyte verinin depolanabileceğini ifade ediyor.

Yani kibrit kutusu büyüklüğündeki bir sabit diskte 35 milyon şarkı saklanabilecek.

Ancak bu teknolojinin akıllı telefonlara gelmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Atomlarda veri depolaması hayli soğuk bir ortamda yapılabildi. Araştırmacılar, ancak -265 derecelik soğuklukta veri depolamanın mümkün hale geldiğini söyledi.

Lutz, “Şu anda keşif aşamasındayız. Bu teknolojiyi pratik anlamda kullanıma sokmanın basit bir yolu henüz yok. Ancak bu buluş sayesinde atom bazında neler yapabileceğimizi öğrenmeye başlıyoruz” dedi.