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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Bitcoin'e bir yasak da Google'dan

14 Mart 2018, Çarşamba 11:33
Facebook'un ardından Google da kripto para ve bununla ilişkili reklamları yasaklama kararı aldı.

Google bugün yaptığı açıklamayla haziran ayından itibaren kripto para ve bunlarla ilişkili içeriklere yer veren reklamları yasaklayacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, yeni reklam politikası çerçevesinde kripto para, finansal getiri farkı ve çift değişkenli opsiyonlar gibi denetlenemeyen veya spekülatif finansal ürünler için reklamlar yasaklanacak.

Facebook da kripto para birimleriyle ilgili tüm reklamları yasaklamıştı.

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