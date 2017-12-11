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11 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bitcoin mağduru olmamak için nelere dikkat edilmeli?

11 Aralık 2017, Pazartesi 13:00
BTCTurk Genel Müdürü Göğüş, Bitcoin'de mağdur olmamak için alım noktasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti, kısa yoldan zengin olma hevesinde olanlara uyarıda bulundu.

Alphan Göğüş, paranın şifreli (kriptografik) olmasının temel gerekçesinin sistemin güvenliğini sağlamaktan kaynaklandığını ifade ederek, kamu otoritelerinin kontrol etmediği bir para sisteminin yaratılmasının belli başlı güvenlik noktalarının oluşturulmasıyla sağlanacağını kaydetti.

Bitcoin'i doğuran sürecin, küresel ekonomik krizin yaşandığı 2008 sonrasında insanların mevcut parasal sistemi eleştirisiyle başladığını dile getiren Göğüş, parasını kaybeden vatandaşlarda mevcut finansal sisteme karşı tepki oluştuğunu, kriz sonrası insanların yeni arayışlar içine girdiğini anlattı.

Bitcoin'in yavaş yavaş büyüyerek 21 milyon adede ulaşacağını belirten Göğüş, "21 milyon adede ulaşınca miktarı sabit kalacak. Bitcoin'in tüm ekonomik sistemi kucakladığında satın alma gücünün artık değişmeyeceği ve diğer paraların Bitcoin'e endeksleneceği de iddia ediliyor" dedi.

Göğüş, Bitcoin sisteminde saniyede gerçekleşen işlem sayısının kısıtlı olduğunu, bu durumun altyapının sınırlı olmasından kaynaklandığını, bu zorluklar ve teknik problemlerin çözülememesi halinde Bitcoin'in bu iddiasının gerçekleşemeyeceğini kaydetti.

‘BİTCOİN'İN DEĞERİNİ İKİ FAKTÖR ETKİLİYOR'

Alphan Göğüş, Bitcoin'in değerini etkileyen iki temel unsur bulunduğunu, bunlardan ilkinin, 'toplumun ve devletin bu sanal parayı kabulü ile Bitcoin konusundaki hukuki düzenlemeler', diğerinin de 'paranın teknolojik pozisyonu' olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda Bitcoin'de yaşanan yüksek dalgalanmaları manipülasyon olarak değerlendirmek yanlış. Eğer Bitcoin diye bir şirket olsaydı, siz bunun yönetiminde olsaydınız ve teknolojisine müdahale şansınız olsaydı bunlara 'manipülasyon' diyebilirdik. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu dalgalanmaları spekülasyon olarak değerlendirmek daha doğru olur."

‘BİTCOİN'E YÖNELİK TALEP SON BİR AYDA ÇOK CİDDİ ARTTI'

Bitcoin'in alım satım noktasında bırakılmasının doğru olmadığını vurgulayan Göğüş, "Bitcoin alım satımı yaptığını iddia eden çok sayıda nokta var. Fazlaca takas noktası açıldı. Ancak bunlara dikkat edilmeli. Almadan önce şirketler ve bunların sistemleri, güvenlik prosedürleri iyice araştırılmalı. Kötü niyetli veya güvenlik açığı olan kurumlar kullanıcılarına zarar verebilir" dedi.

Göğüş, Bitcoin'e yönelik talebin son bir ayda çok ciddi arttığını belirterek, "Son bir ayda günlük ortalama 700 Bitcoin'lik bir hacmimiz var. Rakamlarda çok ciddi bir artış var. İnsanlar merak ediyor, 'Bu kadar zaman içerisinde değeri arttı. Ben de istiyorum' diyor ve alıyorlar" şeklinde konuştu.

‘YATIRIMCININ TÜM BÜTÇESİNİ BİTCOİN'E YATIRMASI SAKINCALI'

Göğüş, yatırımcının tüm bütçesini Bitcoin'e yatırmasının sakıncalı olduğunu ifade ederek, "Kısa yoldan zengin olma hevesiyle evini, arabasını satıp ya da bütün yatırım bütçesini birikimini Bitcoin ve benzeri yüksek riskli araçlara yöneltmelerini kimseye tavsiye etmem" dedi.

Etiketler: bitcoin
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