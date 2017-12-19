BlackBerry, uygulama mağazasını kapatıyor

Bir dönemin popüler telefon markası BlackBerry uygulama mağazasını kapatma kararı aldı.

Bir dönem ürettiği telefonlar ile hatırı sayılır bir müşteri kitlesine ulaşan BlackBerry radikal bir karara imza attı. BlackBerry yaptığı resmi açıklama ile uygulama mağazasını kapatma kararı aldığını açıkladı. Aynı açıklamada uygulama mağazasının 2019 yılında kapatılmasının planlandığı bilgisinin de altı çizildi. BlackBerry Apple'ın iPhone'da en büyük kozu olan uygulama mağazası App Store'a rakip olacak BlackBerry App World'u 2009 yılında kullanıma sokmuştu. BlackBerry'nin bu kararı sonrası uygulama mağazasının ömrü 10 yıl olarak tarihe geçti.

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