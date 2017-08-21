Bodrum'daki depremler hakkında Prof. Dr. Ercan'dan dikkat çeken açıklama

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sarsıntılarla ilgili, "Artçılar en az iki ay daha sürecek gibi gözüküyor. Boşalmayan bir gerginlik var. Onun sancıları sürüyor. Bunların hiçbiri yıkıcı olmayacaktır. Bodrumlular ve bölge halkı rahat olsun." dedi.

Deprem uzmanı Ercan, emekli öğretim üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Berkan Ecevitoğlu ve Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Hidrojeoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emrah Pekkan, Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgili Bodrum ilçesinde karada ve denizde incelemelerde bulundu.

İki gündür ilçede bulunan uzmanlar, depremden en çok etkilenen Yalıçiftlik Mahallesi'nde karada, Bodrum açıklarındaki Kara Ada ve Orak Adası'nda da denizde incelemeler gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, incelemelerin ardından gazetecilere, Bodrum depreminin beklenen bir deprem olduğunu ancak bundan sonra büyük bir deprem olmasını beklemediklerini söyledi.

Ercan, yaptıkları araştırmalarda, Gökova kırığının oynamadığını gördüklerini dile getirerek, "Bunun tam tersine yeni bir kırık belirlendi. Bunu 'Orak kırığı' olarak adlandırdık. Hocamız ile öyle uygun gördük. Orak Adası'ndan geçen bu kırık Kara Ada'nın arkasına kadar geliyordu. Kara Ada'nın arkasında kuzeybatı, güneydoğu doğrultulu kırıkların tepeleri devirdiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Bölgede sadece bir göçüntü olayının olmadığına değinen Ercan, doğudan batıya doğru bir kaktırma olayının da yaşandığına işaret etti.

Göçüntü bileşeninin daha fazla olduğunu kaydeden Ercan, "Yalıçiftlik bölgesinde bir yarık açılmıştı. Onun bir sıvılaşma olduğunu gördük. Keşke orayı kapanmadan önce görseydik. Biz sadece Yunanistan'da hasar olduğunu biliyorduk ama burada da olduğunu gördük." diye konuştu.

"5,5 büyüklüğüne kadar artçılar olacaktır"

Bodrum'da bundan sonra daha büyük bir depremin beklenmediğini vurgulayan Ercan, "Bundan sonra büyük bir deprem beklemiyoruz ama 5,5 büyüklüğüne kadar artçı depremler olacaktır ve bu şekilde sönümlenip gidecektir. Kimsenin tatilini bırakıp evine dönmesine gerek yok. Herkes ağzından çıkan lafa dikkat etsin. Bilmeden kimse konuşmasın. Artçılar en az 2 ay daha sürecek gibi gözüküyor. Boşalmayan bir gerginlik var. Ikınıyor ama doğuramıyor. Onun sancıları sürüyor. Bunların hiçbiri yıkıcı olmayacaktır. Bodrumlular ve bölge halkı rahat olsun." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

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Tehlike büyük, tedbirler küçük

Uzmanlar kentlerin depreme hazır olmadığını vurguluyor ve her 10 konuttan sadece 4’ü deprem sigortalı olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki 17 milyon 661 bin 690 konuttan sadece yüzde 42,10’unun Zorunlu Deprem Sigortası bulunduğunu açıklayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanı Murat Kayacı, “tehlike büyük önlem ve tedbirler küçük” uyarısında bulundu. Çalışmalarını ‘Depreme hazır bir Türkiye’ için hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Kayacı, “Başlıca hedefimiz, depreme hazırlıklı olma ve sigortalılık bilincini artırarak sistemimizdeki konutların tamamını zorunlu deprem sigortası güvencesi altına almak.” dedi.

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