Boeing sesten 5 kat hızlı hipersonik yolcu jeti üzerinde çalışıyor

Sesten 5 kat hızlı jetlerin saatteki hızının 6 bin 120 kilometreye kadar ulaşması planlanıyor.

Amerikalı uçak üreticisi Boeing, sesten 5 kat hızlı hipersonik yolcu jetleri projesi üzerinde çalışıyor. Şinhua'nın haberine göre, Boeing, saatte yaklaşık 6 bin 120 kilometre hıza ulaşabilen hipersonik yolcu jetleri projesini tanıttı. Normal uçaklarla yaklaşık 8 saat süren New York-Londra arası, hipersonik jetlerle 2 saate inecek. 20-30 yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan jet uçaklarının 32 yolcu kapasiteye sahip olduğu bildirildi. Jetlerin hipersonik hıza dayanabilmesi için dış yüzeyde yüksek ısıya dayanıklı malzemeler kullanılması planlanıyor. Atlanta’daki Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ile birlikte yapılan çalışmalarda, jetin tasarım çalışmalarının 6 yıl sürdüğü belirtildi. AA

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