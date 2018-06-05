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6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Bu gidişe kim dur diyecek?

05 Haziran 2018, Salı 22:51
Yapılan anketler vatandaşın iklim değişikliğine karşı verilen küresel mücadelede, hükümetlerin yeterli çabayı göstermediğini düşündüğünü ortaya çıkardı. Vatandaş kendilerine soru yöneltenlere “siz bize cevap verin kim bu gidişe dur diyecek” diyerek tepki gösterdi.

Araştırma şirketleri ve çevre dergileri, Dünya Çevre Günü vesilesiyle Türkiye’de iklim değişikliğinin nasıl algılandığına ilişkin “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması” başlıklı bir çalışma yaptı. Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen ilk soru, “Küresel ısınmanın yaşandığını düşünüyor musunuz?” oldu.  Katılımcıların yüzde 86,8’i bu soruya “evet” cevabı verirken, yüzde 10’u “hayır” cevabını verdi. Yüzde 3,2’lik kesim ise soruya cevap vermemeyi tercih etti.

ENDİŞE BÜYÜK 

Katılımcılara, 2017 yılında European Social Survey tarafından 18 ülkede sorulan “İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? Ne kadar endişelisiniz?” sorusu Türkçeleştirilerek yöneltildi. Görüşülen kişilerin yüzde 25’i “çok endişeliyim” derken, yüzde 50’si ise “endişeliyim” cevabını verdi. Bu sorudan elde edilen veriler diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında, Türkiye’nin bu soruya oldukça yüksek oranda “endişeliyim” dediği ortaya çıktı.

VATANDAŞ İNANMIYOR

Anket çerçevesinde European Social Survey kapsamında yöneltilen başka bir sorudan daha yararlanılarak katılımcılara, “Sizce iklim değişikliğini azaltmak için yeterli sayıda ülke hükümetinin harekete geçme ihtimali ne kadar var?” sorusuna yanıt vermeleri istendi.  Sonuçlar, Türkiye’de yaşayanların iklim değişikliğine karşı verilen küresel mücadelede hükümetlerin yeterli çabayı göstermediği ve göstermeyeceklerini düşündüğünü ortaya çıkardı. Toplumun dörtte biri iklim konusunda gerekli önlemlerin alınacağına  ihtimal vermiyor. Neredeyse her iki kişiden biri, bu konuda ülkelerin harekete geçeceğine, gereğini yapacağına inanmıyor. Konu hakkında Dünya Çevre Günü dolayısıyla çalışma yapan anketörler de karışlaştıkları farklı anları anlattı. Vatandaşın tepkili olduğunu belirten üniversite öğrencisi anketör Kemal Özak, “Vatandaş bize sıklıkla soru sordu. Bazen görevleri değiştik nerdeyse. Vatandaş ‘siz bize cevap verin kim bu gidişe dur diyecek’ diyerek tepkisini ortaya koydu” dedi. Haber Merkezi

Haber Merkezi

Etiketler: iklim değişikliği, çevre, tabiat
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