Bu numaralara dikkat!

Son dönemde artan dolandırıcılık haberleri vatandaşları tedirgin etmeye devam ederken, ‘şüpheli numaralar’ listesine yenileri eklendi.

0850 288 87 33, 0850 288 44 21, 0212 703 48 08, 0212 703 48 09, 0212 703 48 10 numaralı telefonlardan gelen çağrıdan kaçınılması gerekiyor. Söz konusu çağrıda, kendinden emin bir ses; “Anadolu Asistanlık ve Sağlık Hizmetleri’ tarafından arandığınızı, 2015 yılındaki bir telefon görüşmesinde 2 yıllık sigorta hizmeti satın aldığınızı, ilk yılı ücretsiz olan bu hizmetin, ikinci yılında bir miktar para ödemeniz gerektiğini söylüyor. Siz ise böyle bir talebiniz olmadığını ve borcu kabul etmediğinizi söylediğinizde ‘Elimizde ses kaydınız var, onayınız dahilinde bu hizmet başlatılmış. Bundan sonrasını hukuk servisimizle halledersiniz” tarzında bir cevap verilip telefon yüzünüze kapatılıyor. Bir süre sonra yukarıdaki numaralardan bir diğeri sizi ‘hukuk servisi’nden aradığını ve adres teyidi yapmanız isteniliyor.

Konusu edilen hizmetle ilgili bilgi istemenize rağmen ‘hukuki süreç başlamış, artık dava dosyasından takip edersiniz’ cevabı alınıyor. Bir çok mağdur bundan sonraki süreçte bir ‘avukat’ın kendilerini aradığını ve bir postane hesabına ödeme yapmaları gerektiğini söylüyor. Konuyla ilgili olarak mağdur olanlar böyle telefonlara kesinlikle itibar edilmemesini belirterek, insanımızın bu sahtekârlara kanmamasını ifade ediyorlar. Ayrıca, konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na birçok dilekçe verilmiş durumda. Kurumsal kimliklerini istismar ettiklerini düşünen kurumlar ve mağdur edilen vatandaşlar savcılıklara dilekçe vererek şikâyetçi olabiliyorlar. BİMER’e bu tarz numaraların şikâyet edilebileceğini de hatırlatılıyor. Bu arada, resmi olarak tebliğ edilmeyen hiçbir ihtara itibar vermeyin ve ödeme yapmayın.

İstanbul - Yeni Asya