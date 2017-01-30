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31 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Bu telefon titiz insanlar için

30 Ocak 2017, Pazartesi 18:50
Kyocera, yeni nesil Android tabanlı yıkanabilir akıllı telefonunu sunmaya hazırlanıyor. İşte, tertemiz Kyocera Rafre KYV40 modelinin özellikleri.

Kyocera, ilk yıkanabilir Rafre akıllı telefon modelini Aralık 2015 tarihinde piyasaya sürerek dünyada bir ilki gerçekleştirmişti. Şimdi ise şirket, yeni nesil Kyocera Rafre KYV40 modeliyle geri dönüş yapıyor.

Suya sabuna dokunan akıllı telefon Kyocera Rafre KYV40

Suya ve sabuna dayanıklı, hijyene önem veren akıllı telefon Kyocera Rafre KYV40 ıslakken bile kullanılabiliyor. Yani akıllı telefonu neredeyse yıkarken bile kullanmanız mümkün. Hem de bu duruma dokunmatik ekran da dahil. Cihazın sahip olduğu sertifikasyonlarsa IPX5, IPX8 ve IP5X.

Sıcak suya karşı da dayanıklı olan akıllı telefonun bir ilginç özelliği de ön yüklü olarak gelen yemek yapma uygulaması. Bu uygulama el hareketleri ile çalışabilmesi sayesinde, yemek yaparken sizi ekrana dokunmak zorunda da bırakmıyor.

İlginç özelliklerini bir kenara bırakıp teknik özelliklere baktığımızdaysa, orta seviye bir akıllı telefon görüyoruz. 5 inç 720p HD ekran, 2 GB RAM, microSD kart ile 200 GB’a çıkartılabilir 16 GB dahili depolama alanı, 13 megapiksel AINOS motorlu ve kademe tespitli otomatik odaklanma özelliğine sahip arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera, 3000 mAh batarya ürünün özellikleri arasında. Android 7.0 Nougat ön yüklü gelecek akıllı telefonun işlemcisi hakkındaysa henüz bilgi verilmiş değil.

Yeni nesil Kyocera Rafre akıllı telefonlar Mart 2017 tarihinde Soluk Pembe, Berrak Beyaz ve Açık Mavi renk seçenekleri ile sadece Japonya’da satışa sunulacak. Akıllı telefonun diğer ülkelerde piyasaya çıkması ise şimdilik planlanmıyor ve fiyatı da belirsiz.

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