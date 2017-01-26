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26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Bulut teknolojisi, küçük işletmeler için büyük avantaj

26 Ocak 2017, Perşembe 08:04
SkyAtlas CEO’su Levent Kocatürk KOBİ’ler için bulut teknolojilerinin önemini anlattı:

Teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüzde, bulutun sağladığı avantajların hayatımızı ciddi ölçüde kolaylaştırdığını görüyoruz ve farkında olmasak da bulut teknolojisiyle donatılmış bir dünyada yaşıyoruz. Cep telefonumuzdan bir arkadaşımıza mesaj attığımızda, sosyal medya üzerinden fotoğrafımızı paylaştığımızda veya maillerimizi kontrol ettiğimizde aslında, sanal sunucuları kullanıyor, bulut teknolojisinin nimetlerinden yararlanıyoruz. Bulut, büyük şirketler için sunucu işletimi ve veri depolama işlemlerini daha cazip hale getirirken, küçük işletmeler için de büyük avantajlar sağlıyor.

Biz Türkiye’de 1 ile 250 kullanıcısı olan işletmelere KOBİ diyoruz. Türkiye’de yaklaşık 3,5 Milyon kadar KOBİ var ve bunların büyük çoğunluğu, yaklaşık 3,3 Milyon’u 1-9 kullanıcıya sahip ve bu işletmelerin teknoloji yatırımları yok denecek kadar az. Bu yatırımları yapmamalarının en büyük sebebi, geçmişte bunun için çok büyük donanım maliyetlerinin altına girmek zorunda kalmalarıydı. Ancak günümüzde bulut teknolojilerinden faydalanarak, aylık kullandığın kadar öde sistemiyle hiçbir donanım/yazılım masrafı olmadan geleceği yakalamaları ve işlerini, işletmelerini daha da geliştirebilmeleri mümkün. Türkiye'de bulut kullanan küçük işletme sayısının artması, maliyet avantajları ve güvenilirlik açısından çok değerli. Buluta geçen işletmeler birçok alanda kazanacak. Ulusal ve uluslararası platformlarda rakiplerinin bir adım önüne geçecek. Sırasıyla bakmak gerekirse:

1. Maliyet Avantajı

Bulut kullanmak öncelikle maddi olarak hesaplı. Fiziksel donanım ihtiyacını ortadan kaldırmasının yanı sıra, paylaşımlı kullanım ve esnek ödeme seçenekleri gibi özellikler sayesinde bulut servisleri, geleneksel yöntemlere oranla düşük maliyetli ve ilk yatırımı neredeyse hiç yok.

2. Otomatik Ölçeklendirme (DynamicScaling)

Bulut altyapınız tamamen işlem yoğunluğunuza göre kaynaklarınızı etkin ve verimli şekilde kullanmanızı sağlıyor. Hiçbir manuel müdahaleye gerek duymadan, işlemci ve bellek kullanımınızı artırabilir ve azaltabilirsiniz. Bu sayede dilediğiniz ölçüde hizmet alır, masraflarınızın miktarını da kullanımınıza göre belirlemiş olursunuz.

3. Felaket Kurtarma (DisasterRecovery)

Saklanan ve paylaşılan veri miktarının hızla arttığı günümüzde, veri kayıplarının geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurması muhtemel, bundan dolayı yedekleme önemli.Sadece verilerin kurtarılması değil, aynı zamanda işinizin sorunsuzca devam etmesi de oldukça önemli. İşte tam bu noktada bulut teknolojilerinin belirgin bir üstünlüğü ortaya çıkıyor.

4. Altyapı Yönetimi

Bulut sunucu sahibi olmanın en güzel yanı, karşılaşılması muhtemel sorunlarla uğraşmak yerine, işi profesyonel ekiplere teslim edebilmeniz. Kendi IT ekibiniz olmazsa bile sistemin izlenmesi, olası bir problem halinde anında müdahale edilmesi, güncellemelerin düzenli olarak yapılması, fiziksel olarak bakımlarının ve onarımlarının gerçekleştirilmesi gibi detayları bulut teknolojisine geçerek kafanızdan silebilirsiniz. Sadece sistemi yönetsin diye ayrıca bir personel çalıştırmanıza gerek yok.

5. Güvenlik

Bulut sunucular, farklı lokasyonlardaki yüksek güvenlikli veri merkezleri üzerinden kullanıcılara, en gelişmiş ve güvenilir servisleri sunarak, verileri güvenli bir biçimde saklıyor.

6. Teknik Uzman Desteği

Hemen her Uluslararası sağlayıcı firma teknik destek imkânı sunuyor ama kimi zaman konunun gerçek uzmanıyla temasa geçmek mümkün olmayabiliyor. Öte yandan açılan yardım talebine uzun süre cevap alamamak da ülkemizde sıkça karşılaşılan problemlerden biri. Bizim gibi yerli bir firma ile her günü, 7/24  uzman teknik destek hizmetine ulaşmak mümkün. Bir telefon aramasıyla problemlerine çözüm bulabiliyorlar.

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