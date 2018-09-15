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15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Cari açık, teknoloji girişimleriyle kapatılabilir

15 Eylül 2018, Cumartesi 20:30
GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, “Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor” dedi.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit Savcı, “Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor” dedi.

Girişimci adaylarına 200 bin TL hibe verilmesine yönelik uygulamayı “Devletin attığı çok değerli bir ilk adım” olarak değerlendiren Savcı, Türkiye’den çıkan bir girişimin geçtiğimiz yıllarda 600 milyon dolara yabancılara satıldığını hatırlatarak, “Bu şekilde girişimcilik ekosistemimizi geliştirebilirsek, cari açığımızı kapatabiliriz” dedi. Savcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıkladığı, girişimci adaylarına 200 bin TL hibe verilmesine yönelik uygulamanın, girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunacağını söyledi. 

ÖRNEKLERİ VAR

Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında hayata geçirilecek Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin devletin attığı çok değerli bir ilk adım olarak ele alınması gerektiğini kaydeden Savcı şöyle konuştu:

“Ülkemizde geliştirilerek geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 600 milyon dolara yabancı bir şirkete satılan internet girişimi, yine yakın zamanda 728 milyon dolara Çinli dünya devine satılan e-ticaret şirketi ve geçen yıl sadece bir bölümü 100 milyon dolar karşılığında ABD’li bir şirkete devredilen oyun şirketi örneklerinde de görebileceğimiz gibi, teknoloji girişimcilerinin ekosistemini geliştirebilirsek, cari açığımızı hızla kapatabiliriz. Dünya 21. yüzyılda hızla dönüşürken, ülkemizdeki teknoloji girişimcilerinin önünü açarak bu girişimleri sürdürülebilir kılacak kurgular oluşturulması gerekiyor. Tohum aşamasından başlayarak, devlet destekleri, meslek yatırımcı  destekleri de dahil olmak üzere, teknoparklarla, inkübasyon merkezleriyle verilen desteklerin aktif şekilde girişimciler tarafından kullanılmasını önemli buluyoruz.”

İstanbul - Reyhan Keser

Etiketler: teknoloji, cari açık
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