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Casus uydular, büyük tehlikeyi gözler önüne serdi

14 Aralık 2016, Çarşamba 13:26
BBC'nin haberine göre, bilim insanları, Soğuk Savaş döneminde kullanılan casus uydularını bu kez Asya'da Himalayalardaki çevresel değişimi görüntülemek için kullandı.

Buzullardaki erimenin boyutunun anlaşılması için ABD'ye ait Hexagon kod adlı casus uydu programından elde edilen görüntüler, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Japonya Havacılık ve Uzay Ajansından (JAXA) yakın zamanda alınan verilerle karşılaştırıldı.

Çalışmayla kaybedilen buzul boyutunun yüksek miktarda olduğunu belirlendi.

"Himalayaların tamamındaki buzul yüzeyinden her yıl 25 santimetrelik kayıp veriliyor"

New York'taki Columbia Üniversitesinden Josh Maurer, Himalayaların tamamındaki buzul yüzeyinden her yıl 25 santimetrelik kayıp gözlendiğini belirterek buzulların bu denli eridiğini görmenin gerçekten çarpıcı olduğunu söyledi.

Su kaynaklarına bağımlı olarak yaşayan canlıların bu durumdan etkileneceğini vurgulayan Maurer, eriyen buzulların kaynak sularında seviyeyi kısa süreliğine yükselteceğini, öte yandan gelecek 100 yılda kaynak sularında büyük ölçüde azalmaya neden olabileceğini vurguladı.

Konuyla ilgili haberler:

WMO'dan endişelendiren kritik rapor!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) küresel ısınma kaynaklı aşırı hava olaylarında artış yaşandığını, yayınladığı son raporla bildirdi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/wmo-dan-endiselendiren-kritik-rapor_415295

'Karbon ayak izi' nedir ve Bediüzzaman Said Nursî’nin 'ayak izi' ne kadardır?

Bugün insanların tüketimleri oranında çevreye verdiği zararlar ölçülerek karbon ve ekolojik ayak izleri numaralandırılmaktadır.

‘Karbon ayak izi’ bir kişinin bir yılda tabiata salınmasına vesile olduğu karbondioksit miktarını ifade etmektedir. Karbonla ilgili olarak yiyecekler, giyecekler seyahatler, özel araçlar, uçak yolculukları, toplu taşım, doğal gaz, petrol ve kömür tüketimleri gibi bölümler ölçü alınmaktadır.

Ekolojik ayak izi ise, bir kimsenin tükettiği tabii kaynakların yeniden üretilmesi için ihtiyaç duyulan kara ve deniz sahasının ölçülmesidir ekolojik ayak izi.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/karbon-ayak-izi-nedir-ve-bediuzzaman-said-nursi-nin-ayak-izi-ne-kadardir_371170

Küresel ısınma tehdidi büyüyor

Son zamanların üzerinde en sık konuşulan konularından birisi de küresel ısınma. Dünyanın tehdit altında olduğunu belirten uzmanlar “küresel ısınma ruh sağlığımızı da bozuyor” dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/kuresel-isinma-tehdidi-buyuyor_408498

AA

Etiketler: abd, casus uydular, buzullar, himalayalar
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