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21 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

'Cep'ten 103 milyar lira harcadık

21 Kasım 2017, Salı 12:31
Türkiye'nin mobil internet ekosisteminin geçen yıl oluşturduğu ekonomik değer, bir önceki yıla göre yüzde 18'lik artışla 103 milyar lira oldu.

Google Türkiye ve yönetim danışmanlık hizmetleri veren OC&C Strategy Consultants'ın iş birliğiyle hazırlanan, "Türkiye Mobil İnternet Ekonomisi Raporu"na göre, mobil internet ekosisteminin 2016'da oluşturduğu 103 milyar liralık değer, Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 4'üne karşılık geldi.

Söz konusu değerin 2021'de 226 milyar liraya çıkarak milli gelirin yüzde 4,9'una, 2023'te de 289 milyar lirayı bularak yüzde 5,2'sine ulaşması öngörülüyor.

Türkiye'nin mobil internet ekosisteminin ekonomik değeri 2015'te yaklaşık 87 milyar lira olarak gerçekleşmiş ve bu rakam milli gelirin yaklaşık yüzde 3,7'sini oluşturmuştu.

Geçen yıl ulaşılan ekonomik değerin 54 milyar lirası Google'ın mobil işletim sistemi Android tarafından sağlandı. Bu değer, milli gelirin yüzde 2,1'ini buluyor.

Rapora göre, devam eden yatırımlar ve Google'ın Android uygulamasının ekosisteme sürekli desteği sonucu "Android Ekonomisi" 2023 yılına kadar daha da büyüyerek Türkiye'de milli gelirin yüzde 3,5'ine ulaşacak.

Mobil uygulamalar, Türkiye'de internet kullanıcı tabanının gelişmesinde temel itici güç konumunda bulunuyor. Ülkede 2013'ten 2016'ya kadar mobil penetrasyon oranı 3,1 puan artarak yüzde 94 seviyesine ulaştı. Mobil ve sabit geniş bant aboneleri toplamı üç yılda yüzde 23 büyüyerek 2016 yılında, yüzde 83'ü mobil olmak üzere 62,2 milyon aboneye ulaştı.

AA

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