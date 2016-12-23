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23 ARALIK 2016 CUMA - YIL: 47

Cepten internet kullanımı katlandı

23 Aralık 2016, Cuma 11:44
Mobil internet kullanımı, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 313 bin 447 terabayta ulaştı.

Mobil internet kullanıcı sayısı yılın üçüncü çeyreği itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 arttı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 37 milyon 538 bin 898 olan mobil bilgisayar ve cepten internet kullanıcı sayısı, bu yılın aynı döneminde 48 milyon 978 bin 66'ya yükseldi.

Söz konusu dönemde 3G abone sayısı, 4,5G hizmetinin hayata geçmesi nedeniyle 23 milyon 549 bin 215'e düşerken, 4,5G abone sayısı ise 45 milyon 736 bin 402'ye ulaştı. Sadece 4,5G hizmetiyle birlikte mobil internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı ise 29 milyon 301 bin 277 olarak belirlendi.

Mobil bilgisayar ve cepten internet kullanım miktarı da aynı dönemde ikiye katlandı. Buna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 156 bin 669 terabayt olan mobil internet kullanım miktarı, bu yılın aynı döneminde 313 bin 447 terabayta çıktı. 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 267 bin 742 terabayt oldu.

Türkiye'de eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 94,6 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 74 milyon 457 bin 474 mobil abone bulunuyor.

AA

Etiketler: telefon, mobil, internet
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