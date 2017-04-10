Cevsen.de yenilendi

2003 yılında sanal âlemin ilk cevşen sitesi olarak hizmete başlayan www.cevsen.de sitesi 14 yıl aradan sonra baştan aşağı yenilendi.

Türkçe, Almanca, İngilizce, Arapça’dan sonra Fransızca, Azerice ve İsveçce cevşen eklenen sitenin görsel olduğu kadar içerik olarak da bir çok kesime hitap ediyor. www.cevsen.de sitesinin kuruluş öyküsü hakkında kısa bilgi verelim: O zamanlar internet üzerinden cevşen konusunu araştırırken cevşen hakkında iftira ve yalanlamalarla karşılaşan site yetkilileri, cevşenin sahih olduğunu, önemini ve mahiyetini anlatan aynı zamanda her türlü sual ve iddiaya da cevap sunan bir site hazırlamaya karar verirler. 2003´ün kısıtlı imkânlarıyla hazırlanan sitesi kısa zamanda Türkiye, Avrupa ve Arap dünyasından büyük ilgi görüp kaynak olarak kullanılır.

Bir kaç ay önce cevşen sitesinin yenileneceği duyurusu yapıldıktan sonra misafir defteri ve irtibat bölümü üzerinden bir çok kullanıcı yeni site için isteklerini göndermiş. Ziyaretçilerin isteklerini de dikkate alarak yeni siteye cevşenin Arapça okunuşu haricinde Türkçe, Almanca, İngilizce ve İsveçce açıklamaları hazırlanmış. Ayrıca cevşenin latin harflerle Arapça okunuşu da düzenlenmiş. Sitenin Cevşen okuyun, izleyin, dinleyin, indirin ve alın bölümlerinin bir kısmı henüz faaliyete geçmediğini belirten yetkililer, bu bölümlerin içeriğinin çoğunun hazırlandığını fakat bir kaç kez kontrolden geçmesi gerektiği için henüz siteye eklenmediğini ama Ramazan ayına kadar içeriğin büyük bir kısmının siteye eklenmiş olacağını söylüyor.

Cevşen nedir? sorusu için özel bir bölüm ayrılan sitede, cevşen hakkında bir çok ilmi ve araştırma makalelerine yer verilmiş. Sual ve cevaplar kısmında ise ziyaretçilerden gelen suallere kaynaklarıyla beraber cevaplar sunulmuş. Risale-i Nur Külliyatında cevşen ile ilgili geçen kısımlar “Risale-i Nur´da” bölümünde toplanmış. Cevşen ile ilgili basında çıkan haber ve makaleler ise “Basında Cevşen” bölümünde yer alıyor.

Tasarımını ve teknik desteğini EuroNur´un üstlendiği site 2003 yılından beri hizmet etmeye devam ediyor. Ayrıca www.Jawshan.de ve www.Cawshan.de adresleri üzerinden de www.Cevsen.de sitesine ulaşabilirsiniz.