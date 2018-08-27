Çin’de internet kullanıcısı 802 milyonu geçti

Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi’nin (CNNIC) raporunda, ülkedeki internet kullanıcı sayısının 802 milyona ulaştığı belirtildi.

Rapora göre, ülkenin nüfusunun yüzde 57’si internetten faydalanabiliyor. 802 milyon kullanıcıya hizmet eden Çin sunucularına yapılan girişlerin yüzde 98.3’ü mobil ağlar üzerinden sağlanmış durumda. Geçen yılın sonlarında bu oran yüzde 97.5 olarak gerçekleşmişti. Diğer yandan sıradan bilgisayardan internete girenlerin oranı da 2017’deki yüzde 4.1’den yüzde 1.3’e geriledi.

Birçok alanda internet tercih ediliyor

Mobil ödeme servislerinden yararlananların sayısı da hızla artıyor. 2017 sonlarında internet kullanıcıların yüzde 65.5’i mobil ödeme servislerinden yararlanırken 2018 Haziran sonu itibariyle bu oran yüzde 71.9’u buldu. CNNIC’nin verilerine göre Çin’de bisiklet kiralama, taksi çağırma ve online tren bileti servislerinden yararlanan internet kullanıcılarının da sayısı hızla artıyor. Bu yılın 6 ayında bisiklet kiralama servisinden yararlananların sayısı yüzde 11 artarak 245 milyona ve taksi çağırma servislerine başvuranların sayısı yüzde 20.8 artarak 346 milyona ulaştı. Online tren bileti alanların sayısı da yüzde 26.5 oranda arttı. Ayrıca 470 milyon vatandaşın, yani toplam internet kullanıcılarının yüzde 58.6’sı online devlet hizmetlerinden yararlanıyor.