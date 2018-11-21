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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Çin'den eğitimde ''yapay zeka'' hamlesi

21 Kasım 2018, Çarşamba 12:26
Çin'de pilot olarak okutulan "yapay zeka" dersleri gelecek yıldan itibaren okullarda seçmeli veya zorunlu ders olarak verilmeye başlanacak.

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Yapay zeka değiştirecek

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, gelecek yıl yapay zeka becerilerini kapsayan ders kitapları birçok okulda seçmeli ya da okulun temel müfredatının dersi olarak okutulacak.

İlk ve ortaokullar için 10 seri şeklinde hazırlanan kitapların 6'sı eğitime hazır hale getirilirken, bu kitaplarla öğrencilere bilgisayar becerileri, mühendislik, teknoloji yazarlığı gibi bilgilerin yanı sıra yapay zekaya yönelik sistematik bilgiler verilecek.

Ayrıca, kitapların oluşturulmasında yardımcı olan Şıncın merkezli yapay zeka ve robotik çalışmalar şirketi UBTECH'in Başkan Yardımcısı Pang Cienşin, Çin hükümetinin yapay zeka eğitimine destek vermesine rağmen bu alanda hala yeterli yetişmiş öğretmen ve öğretim kaynağı olmaması ve okullardaki müfredat eksikliği gibi zorluklarla karşılaşıldığını belirtti.

Yapay zeka üzerine kitaplar halihazırda ülkenin finans kenti Şanghay'ın Ciading bölgesindeki bazı pilot okullarda okutuluyor.

Çin Devlet Konseyi geçen yıl temmuz ayında yayınladığı 3 adımdan oluşan yol haritası ile 2030'a kadar ülkede sivil alanlardan askeriyeye, yapay zeka sektörünün 150 milyar dolar değerine ulaşmasını planladıklarını duyurmuş, geçen yıl yapay zeka sektörünün değeri 28 milyar dolara çıkmıştı.

AA

Etiketler: çin, yapay zeka
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