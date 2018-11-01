Çin'den kuantum radar

Çin kuantum radarı ürettiğini açıkladı. Günümüzde kullanılan radarlara kıyasla oldukça gelişmiş özellikleri bulunan cihaz henüz prototip aşamasında.

ABD basınında yer alan haberlerde bu cihazın ABD uçaklarına karşı kullanılabileceği yorumları yer aldı. Aynı haberlerde cihazın F-35 ve F-22'lerin tespitinde kullanılabileceği belirtildi. Kuantum radarının F-35'leri 100 kilometre öteden tespit edebileceği ve takip edebileceği bilgisine yer verildi. Çin söz konusu projenin startını 2016 yılında vermişti. NTV

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