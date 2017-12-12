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12 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Çin, LinkedIn üzerinden casusluk faaliyeti iddiasını yalanladı

12 Aralık 2017, Salı 14:06
Almanya'da Anayasayı Koruma Federal Dairesi'nin (BfV), dün Çin istihbaratını sosyal medya platformu LinkedIn'deki sahte profillerle yaklaşık 10.000 Almanya vatandaşından 'hassas bilgiler' temin etmeye çalışmakla suçlamasına Pekin'den yanıt geldi. Çin Dışişleri iki ülke arasındaki bağlara zarar verecek açıklamalardan kaçınılmasını istedi.

Çin Dışişleri Sözcüsü Lu Kang, Almanya iç istihbarat teşkilatı 'Anayasayı Koruma Federal Dairesi'nden (BfV) gelen casusluk suçlamasına yanıt verdi.

ÇİN: SUÇLAMALAR TEMELSİZ

Lu "Alman yetkililerden gelen bu suçlamalar kesinlikle temelsiz. Özellikle Almanya'da, yetkili kurumlardan ikili ilişkilere zarar veren açıklamaların değil, daha sorumlu açıklamaların yapılmasını bekliyoruz" dedi.

BFV: ÇİN İSTİHBARATI LINKEDIN GİBİ AĞLARDA AKTİF OLARAK ÇALIŞIYOR

BfV dünkü açıklamasında Çin'in Alman yetkililer ve iş dünyası hakkında kişisel bilgi toplamak için sosyal medyayı kullandığını öne sürmüştü.

Buna göre  profesyonel sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'de sahte hesaplar açan Çinli casuslar, aralarında Almanya parlamentosu (Bundestag) üyelerinin de yer aldığı yaklaşık 10.000 Almanya vatandaşı ile iletişime geçerek hassas bilgileri ele geçirmeye çalıştı.

BfV'nin açıklamasında "Çinli istihbarat servisleri aktif olarak LinkedIn gibi ağlarda çalışıyor ve bu yolla istihbarat kaynakları bulmaya ve bilgi almaya çalışıyor" dedi.

Sputnik Türkiye

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