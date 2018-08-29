Çin okullarında robot öğretmenler görev yapıyor

Çin'in başkenti Pekin'de anaokulu öğrencilerine hikayeler anlatıp bilmeceler soran asistan robotlar büyük ilgi görüyor.

Başkentte bulunan 600 anaokulunda kullanılan yapay zeka ile donatılmış Keeko isimli yeni öğretmen robotlar dersleri daha da eğlenceli hale getiriyor.

60 santimetre boyundaki Keeko; android işletim sistemi, dokunmatik ekran, dahili kamera ve tekerlekli ayaklara sahip. Pekin'in kenar mahallelerinde eğitimi Keeko ile daha eğlenceli hale getirmek isteyen eğitimcilerden Candy Xiong, eğitimin günümüzde sadece öğrenci ve öğretmen arasındaki bir süreç olmaktan çıktığını söyledi. Xiong ayrıca öğrenciler tarafından kısa sürede benimsenen Keeko'ların yeni teknoloji alanındaki gelişmeler nedeniyle artan dikkat eksikliğinin de önüne geçmeye yardımcı olduğunu kaydetti.

Robotları test eden anaokulu müdürlerinden Xie Yi ise eğitimde etkileşimin çok önemli olduğunu bunun için jest, mimik ve göz temasının gerektiğini söyledi. Robotların öğretmenlerin yerini almasının kısa vadede söz konusu olamayacağını belirten Yi ayrıca bugün bir anaokulu öğretmeninin Çin'de ki aylık maaşı olan bin 280 euro'dan satılan Keeko'ların şimdilik eğitim maliyetini düşürme bakımından da pek avantajlı olmadığını kaydetti.

Çin "Made in China" ile robot pazarının lideri olmak istiyor

Yüksek teknoloji endüstrisini geliştirmeyi amaçlayan Çin; alışveriş yapan, yaşlılara yardım eden robotlardan sonra eğitimci robotları da üretip kullanmaya ve dünyaya pazarlamaya hazırlanıyor. Ülke, eğitimde daha önce iPal isimli bir diğer eğitimci robotu da kullanmaya başlamıştı. "Made in China 2025" programının bir parçası olarak yapay zekaya büyük yatırım yapan ülke dünyadaki robot pazarında lider olmak istiyor.

Uluslararası Robotlar Federasyonu'na göre, Çin dünyadaki endüstriyel robotları kullanan ülkelerin başında geliyor. Günümüzde ülkedeki fabrikalarda en az 340 bin robotun kullanıldığı tahmin ediliyor.

Elektrikli süpürge ve tıbbi ekipman olarak kullanılan robotların Çin pazarındaki hacminin geçen yıl 1, 32 milyar dolar olduğu belirtiliyor. 2022'de bu rakamın 4,9 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Yakın zamanda uluslararası robotik konferanslara da ev sahipliği yapan ülke, küçük ameliyatlar yapan, badminton oynayan ve davul çalabilen robotları da kamuoyuna tanıtmıştı.