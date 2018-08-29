"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Çin okullarında robot öğretmenler görev yapıyor

29 Ağustos 2018, Çarşamba 14:44
Çin'in başkenti Pekin'de anaokulu öğrencilerine hikayeler anlatıp bilmeceler soran asistan robotlar büyük ilgi görüyor.

Başkentte bulunan 600 anaokulunda kullanılan yapay zeka ile donatılmış Keeko isimli yeni öğretmen robotlar dersleri daha da eğlenceli hale getiriyor.

60 santimetre boyundaki Keeko; android işletim sistemi, dokunmatik ekran, dahili kamera ve tekerlekli ayaklara sahip. Pekin'in kenar mahallelerinde eğitimi Keeko ile daha eğlenceli hale getirmek isteyen eğitimcilerden Candy Xiong, eğitimin günümüzde sadece öğrenci ve öğretmen arasındaki bir süreç olmaktan çıktığını söyledi. Xiong ayrıca öğrenciler tarafından kısa sürede benimsenen Keeko'ların yeni teknoloji alanındaki gelişmeler nedeniyle artan dikkat eksikliğinin de önüne geçmeye yardımcı olduğunu kaydetti.

Robotları test eden anaokulu müdürlerinden Xie Yi ise eğitimde etkileşimin çok önemli olduğunu bunun için jest, mimik ve göz temasının gerektiğini söyledi. Robotların öğretmenlerin yerini almasının kısa vadede söz konusu olamayacağını belirten Yi ayrıca bugün bir anaokulu öğretmeninin Çin'de ki aylık maaşı olan bin 280 euro'dan satılan Keeko'ların şimdilik eğitim maliyetini düşürme bakımından da pek avantajlı olmadığını kaydetti.

Çin "Made in China" ile robot pazarının lideri olmak istiyor

Yüksek teknoloji endüstrisini geliştirmeyi amaçlayan Çin; alışveriş yapan, yaşlılara yardım eden robotlardan sonra eğitimci robotları da üretip kullanmaya ve dünyaya pazarlamaya hazırlanıyor. Ülke, eğitimde daha önce iPal isimli bir diğer eğitimci robotu da kullanmaya başlamıştı. "Made in China 2025" programının bir parçası olarak yapay zekaya büyük yatırım yapan ülke dünyadaki robot pazarında lider olmak istiyor.

Uluslararası Robotlar Federasyonu'na göre, Çin dünyadaki endüstriyel robotları kullanan ülkelerin başında geliyor. Günümüzde ülkedeki fabrikalarda en az 340 bin robotun kullanıldığı tahmin ediliyor.

Elektrikli süpürge ve tıbbi ekipman olarak kullanılan robotların Çin pazarındaki hacminin geçen yıl 1, 32 milyar dolar olduğu belirtiliyor. 2022'de bu rakamın 4,9 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Yakın zamanda uluslararası robotik konferanslara da ev sahipliği yapan ülke, küçük ameliyatlar yapan, badminton oynayan ve davul çalabilen robotları da kamuoyuna tanıtmıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Çin, robot, okul, eğitim
Okunma Sayısı: 687
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kabil'de peş peşe intihar saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Doğu Kudüs'te işgal sürüyor: İsrail, Yahudilere yeni konutlar inşa edecek

    Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

    AKP’de Yassıada rahatsızlığı

    Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

    İdlib kan gölüne dönmesin

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Faruk ÇAKIR

    Kriz böyle aşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.