Çin, yeni geliştirdiği uyduyla denizin 500 metre altını kontrol edebilecek

Çinli bilim insanları denizin 500 metreye kadar olan derinliğinde ilerleyen denizaltıları tespit edebilecek bir uydu üzerinde çalışıyor. Projenin hayata geçmesi durumunda uydunun denizaltılar için 'ölüm yıldızı' olabileceği kaydediliyor.

Çok güçlü bir lazer sistemi kullanacak olan uydu olası bir anti-denizaltı savaşında düşman hareketlerini dikkatle takip edebilme imkanı sağlayacak. Ayrıca kullanılacak lazerin gücüne göre uydunun yeri tespit edilen denizaltıların etkisiz hale getirilmesine olanak vereceği düşünülüyor.

Tasarımı devam eden uydu Çin'in uzun süredir üzerinde çalıştığı derin su altı izleme programının bir parçası. Uydu denizaltıların yerini saptamanın yanı sıra dünyadaki okyanuslara ilişkin detaylı veriler toplayabilecek.

'Guanlan Projesi' olarak adlandırılan çalışmada açıklanan resmi amaç 'büyük dalgalar hakkında veri toplamak' olarak aktarılıyor. Çin'in Ulusal Deniz Bilimleri Laboratuvarı'nda geliştirilen teknolojiler ile ülkenin keşif ve gözetleme kapasitesinin arttırılması hedeflendiği belirtiliyor ve bu çalışmalara ülkenin toplam 20 üniversitesinden ve araştırma enstitüsünden bilim insanları katılıyor.

Güneş ışınlarının 200 metreden sonrasına ulaşamadığı okyanuslarda ortam havaya göre 1000 kez daha hızlı kararıyor ancak güçlü bir lazer ışını güneş ışınlarından 1 milyar kat daha güçlü olabiliyor. Bu teknoloji aslında yarım yüzyılı aşkın süredir geliştirilmeye çalışılıyor ancak şimdiye kadar başarılı olunamadı.

Teoride denizaltıya vuran lazer ışınlarının küçük de olsa bir kısmı geri yansıyacak ve uydu tarafından algılanarak denizaltının yeri, üç boyutlu şekli ve hızı tanımlanacak. Ne var ki, bunun için gerçekten çok güçlü ve ağır bir lazere ihtiyaç duyuluyor. Böyle bir lazere yetecek güç kaynağının uyduya yerleştirilmesi teknik olarak oldukça zor. Bununla birlikte atmosferik durum da ciddi engeller teşkil ediyor. Havanın bulutlu olması, suyun kirlilik durumu veya başka nedenlerle normalden daha bulanık olması ve hatta deniz canlılarının pozisyonları dahi bu saptamanın yapılmasına engel olabiliyor.

ABD 200 metreye kadar görebiliyor

Soğuk Savaş döneminde ABD tarafından geliştirilen lazerler en fazla 100 metre derinliğe kadar etkili olabildi. Ancak son yıllarda Amerikan DARPA tarafından geliştirilen casus uçaklar 200 metre derinliğe kadar görüş sağlayabilmeyi başardı.