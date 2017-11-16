Çinli dev Facebook'un tahtını sallıyor

Tahminleri geride bırakarak üçüncü çeyrekte gelirini yüzde 69 artıran Çin'in internet devi Tencent, dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'un tahtını zorluyor. Şirketin değeri sadece altı ayda 300 milyar dolardan 470 milyar dolara yükseldi.

Çin'in internet ve teknoloji devlerinden Tencent, bu yılın üçüncü çeyreğinde satışlarını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 69 artırarak, 2010'dan bu yana gelirlerindeki en hızlı yükselişi gördü.

Bloomberg'in haberine göre, 1 milyara yakın kişinin kullandığı Çin’in en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WeChat’in de sahibi olan Tencent, bünyesindeki Tencent Games'in popüler oyunu Honour of Kings'in satış patlaması yapmasıyla gelirlerini son dönemde hızla artırdı. Şirketin reklam gelirlerinin de, üçüncü çeyrekte yüzde 48 arttığı, mobil oyunlardaki gelirin ise ikiye katlandığı belirtildi.

"TENCENT YAKINDA FACEBOOK'TAN DAHA DEĞERLİ OLABİLİR"

CNN Money'de yer alan haberde ise, Tencent'ın değerinin son bir yılda iki kattan fazla artarak 470 milyar dolara yükseldiği ifade edilerek "Tencent Facebook'un tahtını sallıyor" yorumu yapıldı.

"Tencent yakında Facebook'tan daha değerli olabilir" başlıklı haberde, Tencent'ın dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan 520 milyar dolar büyüklüğündeki Facebook'la arasındaki mesafeyi giderek kapattığına dikkat çekildi.

Uzmanlar, değerini sadece altı ayda 300 milyar dolardan 470 milyar dolara yükselten Tencent'ın hızlı yükselişine dikkat çekiyor. Son dönemde mobil oyunlara, mobil ödeme ve müzik uygulamalarına önemli yatırımlar yapan şirketin kârını giderek artırması bekleniyor.

Uluslararası teknoloji şirketlerine de yatırımlar yapan Tencent, Tesla'nın yüzde 5 hissesini ve SnapChat'in ana şirketi Snap'in yüzde 12 hissesini satın almıştı.